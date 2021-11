Identificato il tifoso che ha molestato Greta Beccaglia: “Per favore ritira la denuncia” Il tifoso della Fiorentina che ha molestato Greta Beccaglia ha un volto e un nome. Le sue generalità al momento non sono state rese ancora pubbliche ma la polizia di Empoli lo ha identificato. Si attende la denuncia da parte della giornalista di Toscana TV per capire quale sarà il reato che gli verrà contestato. E sui social uno dei molestatori si fa vivo.

La giornalista di Toscana Tv, Greta Beccaglia, molestata sabato scorso allo stadio Castellani di Empoli

Il tifoso della Fiorentina che ha molestato Greta Beccaglia ha un volto e un nome. Le sue generalità al momento non sono state rese ancora pubbliche ma la polizia di Empoli lo ha identificato incrociando il video della diretta di sabato sera all'esterno dello stadio "Castellani" con altre immagini. Si attende la denuncia da parte della giornalista di Toscana TV (racconta il Corriere della Sera) per capire quale sarà il reato che gli verrà contestato, quali saranno i capi d'imputazione dai quali dovrà difendersi e soprattutto cosa rischia a livello penale per quel brutto gesto.

La polizia di Empoli ha identificato il tifoso che ha molestato la giornalista, Greta Beccaglia

Nella serata di ieri, come riporta Il Messaggero, uno dei sostenitori – spaventato dalle conseguenze e dal clamore della notizia – si sarebbe manifestato sui social temendo proprio per l'azione legale da parte della reporter. "Ti chiedo umilmente scusa in pubblico per averti molestato in quella maniera – si legge nel messaggio -. Per favore ritira la denuncia, come vedi ci ho messo la faccia".

(in aggiornamento)