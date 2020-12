Brutte notizie in casa Frosinone, alla vigilia del match di Serie B contro il Pordenone. Il club ciociaro attraverso una nota ufficiale ha annunciato la presenza di altri 9 casi di positività al Coronavirus, all'interno del gruppo squadra. Si può dunque parlare di un vero e proprio focolaio in casa gialloblu, con il numero totale dei contagiati che sale a 13. La squadra di Alessandro Nesta e ridotta all'osso in vista dell'impegno contro i Ramarri.

Frosinone, altri 9 componenti del gruppo squadra positivi al Coronavirus

"Il Frosinone Calcio comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato altri 9 casi di positività al Sars-Cov-2 relativamente ad altri 9 membri del gruppo squadra che si aggiungono ai 4 comunicati nei giorni precedenti. Gli stessi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft". Questa la nota ufficiale diramata nel primo pomeriggio di oggi dal Frosinone, per fare il punto della situazione dopo l'ultima tornata di tamponi. Situazione dunque molto complicata in casa ciociara con ben 13 casi di positività all'interno del gruppo squadra.

Frosinone in emergenza totale contro il Pordenone

La squadra di mister Alessandro Nesta è in emergenza totale dunque in vista della partita interna contro il Pordenone in programma domenica per la 15a giornata di Serie B. I gialloblu al momento quinti in classifica stanno facendo i conti con numerose defezioni, e non sarà semplice dunque scendere in campo contro i neroverdi. Già nelle ultime due uscite sono arrivati un pareggio e una sconfitta che hanno fatto perdere un po’ di terreno dalle primissime della classe.