Corsa sfrenata ai biglietti di Roma-Leicester: 100mila tifosi in coda per pochi tagliandi Lo stadio Olimpico di Roma si sta già preparando al tutto esaurito per il ritorno delle semifinali di Conference League, in programma il prossimo 5 maggio contro il Leicester. Le persone in coda sul sito giallorosso aumentano a vista d’occhio confermando un entusiasmo straripante.

A cura di Enrico Scoccimarro

A Roma si è tornati a respirare area di Europa. Parliamo sempre di calcio ovviamente, ma l'entusiasmo dei romanisti è veramente strabordante e si nota non solo "a pelle" ma anche nei numeri: i biglietti per la semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester allo stadio Olimpico il 5 maggio, messi in vendita poco fa, hanno registrato già più di 100mila persone in coda. Si tratta della fase di vendita libera, iniziata oggi 20 aprile alle ore 15.00. La compagine giallorossa, dopo il sonoro 4-0 inflitto al Bodo Glimt ai quarti di finale, già sogna una finale europea che manca da più di 30 anni.

La grandissima attesa non si è registrata solo in questa fase: ce ne sono state infatti altre due, in cui i tifosi abbonati si erano già precipitati per accaparrarsi un biglietto e assistere dal vivo alle gesta dei ragazzi allenati da José Mourinho, sperando nella qualificazione alla finale. La prima fase è terminata alle 11.59 di oggi e ha riguardato la prelazione per gli abbonati ad un prezzo dedicato: 10€ per curve e distinti e 14 per Tribuna Tevere o Monte Mario. Gli abbonati potevano esercitare il diritto sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento, ma acquistando un solo biglietto per singola transazione: oltre il 90% degli aventi diritto hanno usufruito della prelazione. Subito si è creata una fila virtuale di 7 mila persone. Nel giro di pochi minuti la coda è diventata di 12 mila persone, in soli dieci minuti i tifosi sono diventati 24mila e in 50minuti hanno superato i 30mila.

Si è passati così alla seconda fase, dedicata sempre agli abbonati ma per l'acquisto dei biglietti extra. Questa è una novità decisa ieri sera dalla società giallorossa, che ha concesso un'ulteriore priorità, premiando l'entusiasmo dei propri affezionati più fedeli. La fase 2 ha infatti previsto la possibilità per gli abbonati di acquistare altri 2 biglietti per singola transazione. Questa fase è iniziata alle 12:00 e terminata alle 14.59 sempre di oggi.

Leggi anche Biglietti finale Coppa Italia 2022 a Roma: costi e quando saranno in vendita

Per i pochi tagliandi rimasti, ha così preso il via la terza e ultima fase della vendita libera in cui, ad ora, sono ben oltre 100mila le persone in coda. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione. Considerando che lo stadio Olimpico dispone "solo" di 73mila posti scarsi, si va così verso un sicuro sold-out. Roma è super pronta a sostenere il pubblico delle grandissime occasioni, ai calciatori giallorossi giusto il compito di non deludere.