Chi è Maresca, arbitro di Milan-Inter in Supercoppa che fece infuriare Ibrahimovic e Conte Fabio Maresca è l’arbitro di Milan-Inter, valida per la Supercoppa Italiana. Ha già diretto un derby di Milano e si è reso anche protagonista di confronti con Ibrahimovic e l’ex nerazzurro Antonio Conte.

A cura di Marco Beltrami

Fabio Maresca è l'arbitro della Supercoppa Italiana. Il classe 1981 è stato designato dall'AIA per dirigere Milan-Inter in programma oggi a Riyadh in Arabia Saudita. L'esperto fischietto che di professione fa il vigile del fuoco, sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Alassio e Giovanni Baccini, dal quarto ufficiale Daniele Chiffi, con al Var la coppia formata da Di Paolo e Abisso. Per Maresca non è la prima volta che arbitra le due squadre di Milano, e tra i suoi precedenti ci sono anche quelli celebri in cui ebbe delle divergenze con Ibrahimovic e l'ex allenatore nerazzurro Antonio Conte.

Quali sono i precedenti di Maresca con Inter e Milan? Fabio Maresca in Serie A dal 2016 ha arbitrato il Milan in 12 occasioni (6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte) e l’Inter in 11 (7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). L'ultima volta in cui ha diretto una delle due formazioni del capoluogo lombardo risale ad Atalanta-Milan dello scorso 21 agosto. Non è la prima volta che l'arbitro napoletano dirigerà un derby di Milano, visto che il 9 febbraio 2020 era in campo nel 4-2 che vide l'Inter di Antonio Conte avere la meglio sul Milan nella 23a giornata di campionato.

Nella Supercoppa non ci sarà in campo Zlatan Ibrahimovic alle prese con il recupero dall'infortunio. Lo svedese fu protagonista di un confronto acceso con l'arbitro Maresca in un Parma-Milan dell'aprile 2021. In quell'occasione l'arbitro espulse il centravanti, che venne poi squalificato per un turno. Si è parlato a lungo di quell'episodio che per Ibra sarebbe stato legato ad un equivoco legato alle proteste del giocatore. Quest'ultimo si sarebbe lamentato a gran voce con l'arbitro dopo una serie di mancati fischi: Maresca tirò fuori il rosso per aver percepito la frase "sei un bastardo", mentre in casa milanista si parlò di un "Mi sembra strano".

Anche nel passato dell'Inter c'è un precedente turbolento con l'arbitro Maresca legato ad una sfida in casa dell'Udinese del gennaio 2021. In quell'occasione protagonista l'allora allenatore nerazzurro Antonio Conte che non gradì le decisioni dell'arbitro nel finale e fu pizzicato dalle telecamere mentre urlava: "Sei sempre tu Maresca… eh. Sei sempre tu, Maresca. Anche al Var, sei sempre tu. Bravo Maresca". In quell'occasione l'attuale mister del Tottenham faceva riferimento al precedente legato a Parma-Inter, quando Maresca era appunto al Var e commise un errore abbastanza plateale. Due le giornate di squalifica comminate al mister salentino.