Il numero dei calciatori positivi in Serie A continua ad aumentare. Gli ultimi in quest’elenco sono il secondo portiere dell’Inter Radu, che è il quinto giocatore nerazzurro risultato positivo al Covid-19, e il difensore milanista Gabbia. Il problema inizia a essere molto serio anche per le regole che si è dato il mondo del calcio. Molte squadre potrebbero trovarsi ad avere una rosa limitata. E per questo si sta iniziando a pensare a una deroga che consenta l’ampliamento delle liste dei calciatori utilizzabili in Serie A.

Liste allargate per la Serie A

Da qualche anno la Lega ha stabilito che il numero massimo di calciatori che ogni squadra può inserire nella lista della Serie A è di 25, con dei paletti: 4 elementi devono essere cresciuti nel club e 4 invece in Italia. A questi si possono aggiungere un numero di Under 22 illimitati. Va da sé che alcune squadre si ritrovano con più elementi in rosa e alcuni calciatori vengano messi fuori dalle liste. Ma a causa del Covid le cose potrebbero cambiare. Tutte le squadre sono a rischio e possono perdere una serie di elementi. Così la Lega starebbe pensando di allargare il numero di tesserati per ogni lista, fino a 30 elementi. In questo modo si potrebbe sopperire con minori problemi a eventuali defezioni prodotte dal contagio.

I calciatori positivi in Serie A

L’elenco, purtroppo, sta diventando di giorno in giorno più corposo. L’Inter ha cinque giocatori contagiati: Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini e Radu. Il Napoli invece due: i centrocampisti Zielinski e Elmas, mentre il Milan ha in quarantena Ibrahimovic e Duarte, a loro si è aggiunto il nome di Gabbia, che è stato trovato positivo mentre era con l’Under 21. Positivo anche il portiere dell’Atalanta Carnesecchi. E poi ci sono i tantissimi casi del Genoa: Behrami, Biraschi, Brlek, Cassata, Criscito, Destro, Lerager, Males, Marchetti, Melegoni, Luca Pellegrini, Perin, Pjaca, Radovanovic, Schone, Zajc e Zappacosta.