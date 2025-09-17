Ajax-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Ajax-Inter si gioca oggi alle 21 ad Amsterdam e sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in esclusiva solo su Amazon Prime Video. Le ultime news sulle formazioni, le scelte di Chivu per il debutto in Champions League.

L'Inter gioca oggi alle 21 contro l'Ajax la prima partita della fase a girone unico di Champions League 2025-2026. Debutto in trasferta per la squadra di Chivu, che arriva alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam dopo un avvio di stagione difficile in campionato. Il match sarà trasmesso in diretta tv e in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video, che manda in onda al mercoledì la migliore delle partite delle italiane.

L'Inter, finalista della scorsa edizione, prova a dare in Coppa un segnale forte dopo le due sconfitte di fila (Udinese, 1-2 in casa; Juventus, 4-3 a Torino) subite in rimonta in Serie A: un brutto scivolone che l'ha spinta già a -6 dalla vetta. Sommer, finito al centro del mirino per alcune incertezze fatali mostrate nel finale derby d'Italia, potrebbe accomodarsi in panchina: al suo posto è pronto Josip Martinez. Fiducia a Sucic a centrocampo, attacco collaudato con Thuram e Lautaro.

Partita: Ajax-Inter

Quando: mercoledì 17 settembre 2025

Orario: 21:00

Dove: Johan Cruijff Arena, Amsterdam

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Competizione: 1ª giornata Champions League 2025-2026

Dove vedere Ajax-Inter in diretta tv e in streaming

Ajax-Inter sarà visibile in diretta tv e in streaming solo su Amazon Prime Video, non ci sarà alcuna possibilità di vederla in chiaro su TV8 né sui canali di Sky. La telecronaca della gara sarà condotta da Sandro Piccinini, che avrà accanto a sé Massimo Ambrosini come seconda voce. Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato saranno gli inviati a bordocampo. La copertura della partita prevede anche interviste e commenti in diretta dalla Johan Cruijff Arena coordinati dalla conduttrice Giulia Mizzoni. Clarence Seedorf, Julio Cesar e Luca Toni sono alcuni dei talent che proporranno riflessioni e approfondimenti prima, durante e dopo l'incontro. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Ajax-Inter, le probabili formazioni della 1ª giornata Champions League 2025-2026

Sia Ajax sia Inter hanno cambiato allenatore rispetto alla scorsa stagione. I "Lancieri" sono guidati da Heitinga, che ha preso il posto dell'italiano Farioli (via dopo la cocente delusione della scorsa stagione per un campionato gettato alle ortiche). Chiusa l'esperienza di Simone Inzaghi (volato in Arabia), i nerazzurri sono ripartiti con l'ex calciatore, Chivu. Quale sarà la squadra che si vedrà in campo ad Amsterdam? Possibile un avvicendamento tra i pali (Martinez al posto di Sommer), a centrocampo fiducia a Sucic. Attenzione alle condizioni di Lautaro che potrebbe essere sostituito da Pio Esposito.

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts. Allenatore: Heitinga.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu