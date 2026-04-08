Aaron Ramsey annuncia il ritiro dal calcio: si chiude anche la leggenda della sua ‘maledizione’

Il centrocampista gallese Aaron Ramsey ha annunciato a 35 anni l’addio al calcio. L’ex Arsenal e Juve portava con sè anche una leggendaria “maledizione” legata ai suoi gol. Ogni volta che segnava, una celebrità moriva da lì a poco. Tra le sue illustri “vittime”: Bin Laden, Steve Jobs, Paul Walker, David Bowie e Giorgio Armani.

Aaron Ramsey con il suo ultimo club, i Pumas in Messico

Lui ci rideva e ci scherzava sopra, ma ogni volta che accadeva tutti ne parlavano. E accadeva spesso: ogni volta che Aaron Ramsey segnava un gol, in qualche parte del mondo nel giro di poche ore un personaggio famoso moriva. Coincidenze? Certo, ma ben presto il tutto si trasformò in una diceria, poi in una leggenda, infine in una sorta di "maledizione" che ha accompagnato il centrocampista gallese per tutto l'arco della sua carriera. Adesso, che ha ufficializzato l'addio al calcio, l'ex Arsenal e Juve porterà con sé anche i suoi gol "dannati".

Ramsey annuncia l'addio al calcio: "Decisione non facile"

Aaron Ramsey è stato un giocatore di talento, un magnifico centrocampista esploso con l'Arsenal e che ha vissuto una parentesi italiana con la maglia della Juventus. Poi, il suo girovagare per il mondo nell'ultimo scorcio di carriera tra Nizza, Cardiff e i Pumas messicani. Un giocatore di qualità, anche se non ha vinto quasi nulla e il suo percorso è stato funestato da diversi infortuni, a 35 anni e dopo un lungo periodo di inattività ha deciso di ritirarsi dal calcio. Comunicando la propria sofferta scelta, via social: "Non è una decisione facile da prendere. Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di ritirarmi dal calcio". Poche parole ma dirette, che chiudono un percorso iniziato nel lontano 1999 tra le giovanili della squadra della sua città, Cardiff.

Ramsey e la "maledizione" dei suoi gol: quando è nata la leggenda

Ma ad accompagnare Ramsey lungo tutto il suo percorso da professionista, c'è stato anche un altro aspetto meno edificante e con il quale ha dovuto accettare di convivere. La carriera di Aaron Ramsey è stata infatti segnata da una strana "maledizione": dopo quasi ogni suo gol realizzato, una figura di spicco perdeva la vita. Pur non essendo un attaccante prolifico, questo fatto si è ripetuto nell'arco del tempo in modo costante e quasi preoccupante a tal punto che attorno a Ramsey si costruì una vera e propria leggenda legata alle sue realizzazioni, vista la lista delle sue "vittime" allungarsi di volta in volta.

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La maledizione iniziò nel 2009 con la morte del senatore statunitense Ted Kennedy avvenuta il 25 agosto, tre giorni dopo che Ramsey era andato a segno con la maglia dell'Arsenal contro il Portsmouth. Poi, l'annus horribilis, il 2011 quando lo stesso evento si ripresentò in ben tre occasioni: a maggio, quando segna contro lo United e il giorno successivo avviene l'assassinio di Osama Bin Laden; a ottobre col gol al Tottenham che anticipa la scomparsa del creatore della Apple, Steve Jobs; qualche giorno più tardi quando un altro suo gol, al Marsiglia, anticipa l'assassinio del leader libico Mohammed Gheddafi.

La "maledizione" si ripete puntualmente nel 2012, gol e morte della cantante Withney Houston, nel 2013 con gol e morte dell'attore Paul Walker. Poi, un periodo di "pausa", fino al 2016: Ramsey segna due gol e due personaggi famosi scompaiono nell'arco di poche ore, il cantante David Bowie e l'attore Alan Rickman. Nel 2019, addirittura una "combo", con un gol e due decessi illustri (il cantante Keith Flint e l'attore Luke Perry), quindi nel 2023 il gol col Cardiff coincide con il decesso del cantante degli Smash Mouth, Steve Harwell. Poi, l'ultimo "colpo", quando va a segno con la maglia dei Pumas in Messico, lo scorso 31 agosto: il 4 settembre scompare Giorgio Armani.

La "maledizione di Ramsey": tutti i decessi illustri ogni volta che andava in gol