Pochi giorni dopo la tragica morte del russo Maxim Dadashev ha perso la vita un altro pugile. Ha pagato a caro prezzo l'ultimo incontro disputato l'argentino Hugo Santillan, che aveva solo 23 anni. Santillan si era sentito male al termine della sfida con Abreu. Molto probabilmente il suo angolo avrebbe dovuto fermarlo molto prima. L'argentino è collassato mentre c'era la proclamazione del vincitore, è stato subito trasportato in ospedale, è finito in coma e non si è più ripreso.

Fatale il combattimento con il campione Eduardo Abreu

Cinque giorni dopo l'incontro con il campione uruguaiano Eduardo Abreu, l'argentino Hugo Santillan è morto, aveva 23 anni. "World Boxing News' ha diffuso la notizia. Il pugile di Santa Fe ha perso i sensi al termine di quel combattimento, proprio mentre lo speaker stava proclamando il vincitore, era servito l'ossigeno a Santillan che dopo essere crollato tra le braccia del suo allenatore sabato notte è stato subito portato in ospedale, dov'è arrivato con un arresto cardiocircolatorio. Lo sfortunato boxer non è più uscito dal coma.

Hugo Santillan, detto ‘Dinamita', aveva 23 anni

Soprannominato ‘Dinamita' Hugo Santillan era un pugile professionista dal 2015, aveva tenuto 27 combattenti (19 vittorie, 6 pari, 2 sconfitte), combatteva nella categoria dei pesi super leggeri. Il promoter Kelly Sauerland ha detto: "Noi siamo devastati per la morte di Hugo Santillan, pugile argentino di 23 anni". Una settimana tristissima questa per il mondo del pugilato. Pochi giorni fa era morto il russo Maxim Dadashev, che si era sentito male dopo l'incontro con il portoricano Subriel Matias, subito operato per un ematoma subdurale era finito in coma, da quel coma non si è più risvegliato.