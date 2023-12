Morto Esteban Olivero, giovane talentuoso trail runner: il corpo del 22enne ritrovato in montagna Ennesima tragedia nel mondo dell’atletica che piange la scomparsa del giovane talentuoso francese Esteban Olivero. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato senza vita ai piedi del ghiacciaio Boeufrs, sulle Alpi del Delfinato. Fatale una caduta durante una escursione: era una promessa del trail giovanile, a novembre aveva partecipato alla tappa di Coppa del Mondo a Limone del Garda, arrivando 4°. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Esteban Olivero sta affacciandosi al grande mondo dello sport trail ma la sua carriera è stata bruscamente interrotta a seguito di una caduta mortale durante una sessione in montagna, nei pressi del massiccio degli Écrins nel cuore delle Alpi francesi del Delfinato. A denunciarne la scomparsa era stato il suo compagno di stanza, poi le ricerche ed infine il ritrovamento del corpo. Aveva solo 22 anni ma già era considerato da molti una promessa ricca di aspettative.

Il mondo dell'atletica dunque piange la scomparsa di un altro sportivo. A distanza di pochi giorni dalla drammatica scomparsa della svedese Emilia Brangefalt, suicidatasi qualche settimana fa a seguito di un problema cardiaco che non avrebbe più fatto proseguire l'attività a livelli agonistici, è stata confermata la morte di un altro giovanissimo, il francese Esteban Olivero. A confermarlo è stata la stessa Federazione francese di atletica leggera (FFA), spiegando che il giovane atleta è caduto mortalmente mentre rientrava dalla salita dopo una escursione di sci alpinismo per raggiungere la vetta di La Blanche, nelle Hautes-Alpes.

Proprio in quell'ambiente incontaminato, Olivero si era trasferito recentemente ma il suo amore per l'avventura e la sua voglia di prepararsi al meglio per i prossimi impegni agonistici si sono dimostrati fatali. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto ai piedi del ghiacciaio Boeufrs a 2.500 metri, dopo che il suo compagno di stanza, verso le 20 di venerdì 22 dicembre, aveva allertato i soccorsi non vedendolo tornare. Da lì le ricerche, che si sono concluse con il drammatico ritrovamento.

Olivero era un atleta che faceva parte della nazionale francese e lo scorso giugno aveva vinto il trail locale della zona del ritrovamento, imponendosi nei 34 chilometri del percorso. A livello giovanile era anche salito sul podio nella Coppa del Mondo di Corsa in Montagna a Lanzada, in Italia, giungendo terzo nella gara riservata alla categoria allievi, mentre da Under 20 aveva terminato al 13° posto agli Europei di categoria a Zermatt. Olivero aveva vinto una prova di coppa del mondo di skyrunning in Austria, a giugno, giungendo solamente ai piedi del podio nella tappa svoltasi a Limone del Garda a novembre, solo qualche settimana fa.