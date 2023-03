Maratoneta taglia il traguardo e muore: inutili i soccorsi disperati, fatale il grande caldo La mezza maratona di Elche che si è svolta domenica mattina è stata funestata dalla tragica morte di un atleta di 21 anni: crollato dopo aver tagliato il traguardo, non ha più ripreso conoscenza.

Una giornata di sport e di gioiosa partecipazione collettiva si è conclusa in tragedia, dopo che uno dei partecipanti alla mezza maratona di Elche che si è disputata domenica mattina è morto dopo essere collassato subito dopo il traguardo, non riprendendo più conoscenza nonostante i disperati tentativi di rianimarlo. La 50sima edizione della Elche Half Marathon stava riscuotendo un grande successo, quando tutto è passato in secondo piano nel momento in cui un corridore di 21 anni, Fernando Ayala Collado, è stramazzato al suolo appena dopo aver concluso la sua prova.

È probabile che il giovane atleta abbia pagato, oltre ad eventuali problemi pregressi su cui si dovrà fare luce, il grande caldo in cui si è svolta quella che è considerata la corsa di 21 chilometri e 97 metri più antica del mondo: sono state registrate infatti temperature insolitamente elevate per il periodo dell'anno, intorno ai 30 gradi. Tant'è che il grave incidente che si è concluso con la morte del 21enne maratoneta non è stato l'unico della manifestazione: anche altri corridori hanno avuto svenimenti, che fortunatamente non hanno avuto conseguenze così drammatiche, anche se hanno richiesto il ricovero in ospedale.

Sono stati attimi concitati quando il giovane atleta è crollato al suolo dopo il traguardo: gli operatori sanitari in servizio alla mezza maratona di Elche – personale sia medico che infermieristico – lo hanno prontamente assistito ed eseguito massaggi cardio-respiratori per 20 minuti per cercare di rianimarlo. Lo sfortunato giovane è stato poi trasferito in ambulanza all'Ospedale Generale di Elche, dove per 40 minuti hanno continuato a cercare disperatamente di salvargli la vita, ma alla fine si sono dovuti arrendere. I medici ne hanno dunque certificato la morte per arresto cardiaco, come hanno comunicato gli organizzatori della mezza maratona.

"Ci dispiace comunicare la scomparsa di uno dei nostri partecipanti, un corridore 21enne di Elche, una volta tagliato il traguardo. Gli operatori sanitari presenti al traguardo hanno fatto tutto il possibile, incluso il trasferimento urgente in ospedale, ma purtroppo l'esito è stato il peggiore possibile – ha spiegato la nota diffusa dopo il tragico evento – È ora di consolare la sua famiglia e rispettare questi momenti di dolore".