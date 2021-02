Tutto invariato in quel di Auckland dopo la 5a e 6a regata valide per la Prada Cup. Luna Rossa si è portata sul 5-1 contro gli inglesi del Team Ineos UK, in virtù di una vittoria e una sconfitta rimediate nelle acque neozelandesi. Ora il punteggio è di 5-1 in favore dell'equipaggio italiano, che è a due vittorie dalla conquista della finale contro i detentori di Team New Zealand, valida per l'America's Cup.

Luna Rossa, una vittoria e una sconfitta sul Team Ineos UK

Archiviate le polemiche sul mancato rinvio per l'emergenza Covid, si è tornato a gareggiare ad Auckland per la Prada Cup. Quinta e sesta regata per la prestigiosa competizione, con Luna Rossa e il Team Ineos UK che si sono divise la posta in palio. L'imbarcazione italiana ha conquistato la prima gara, approfittando della doppia penalità riservata agli avversari (una in partenza per entrambi, e la seconda poi al primo incrocio). Nessun problema dunque per Luna Rossa che ha tagliato il traguardo per prima, con i britannici in ritardo di 1'20", portandosi così sul risultato di 5 a 0.

Cosa manca a Luna Rossa per vincere la Prada Cup e qualificarsi per l'America's Cup

Reazione d'orgoglio per il Team Ineos UK nella seconda regata, e primo successo dunque nello "spareggio" della Prada Cup, con un vantaggio finale di quasi 15". Il risultato complessivo ora è di 5-1 per l'AC75 italiano, che tornerà in acqua nella notte italiana (alle ore 4 la prima delle due regate). Mancano solo due successi a Luna Rossa per esultare: si gareggia infatti al meglio delle 13 regate e conquisterà la Prada Cup chi raggiungerà per primo le sette vittorie. Il team italiano dunque vede sempre più vicina la possibilità di andare a sfidare nell'America's Cup i campioni in carica del Team New Zealand, dal 6 al 15 marzo prossimo.

Prada Cup, il calendario delle prossime regate tra Luna Rossa e Ineos UK

Domenica 21 febbraio

Gara 7: Luna Rossa-Ineos UK (ore 4)

Gara 8*: Ineos UK-Luna Rossa (a seguire)

Gara 9*: Ineos UK-Luna Rossa (ore 4)

Gara 10*: Luna Rossa-Ineos UK (a seguire)

Gara 11*: Luna Rossa-Ineos Uk (ore 4)

Gara 12*: Ineos UK-Luna Rossa (a seguire)

Gara 13*: Ineos UK-Luna Rossa (ore 4)

*solo in caso di necessità