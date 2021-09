L’Italia del volley fa cinquina: Repubblica Ceca al tappeto, ora gli ottavi con la Lettonia L’Italia del volley maschile ha trovato la quinta vittoria agli Europei in altrettante gare della fase a gironi, superando la Repubblica Ceca, squadra di casa, con il punteggio di 3-1. Gli azzurri molto convincenti e già certi del primo posto matematico agli ottavi se la vedranno contro la Lettonia,

A cura di Marco Beltrami

Non c'è quattro senza cinque. L'Italia della pallavolo maschile ha trovato la quinta vittoria agli Europei, superando la Repubblica Ceca, squadra di casa, con il punteggio di 3-1. Gli azzurri che erano già certi del primo posto matematico, non ha regalato niente agli avversari che si giocavano ancora il posto agli ottavi. Ottavi dove la nostra nazionale affronterà la Lettonia.

Bisognava continuare a mantenere un ritmo super, anche in un match inutile ai fini della classifica, e così è stato. La nazionale maschile di pallavolo guidata da Fefé De Giorgi non ha concesso scampo alla Repubblica Ceca, a cui non è bastato il sostegno del pubblico. Ancora una dimostrazione di forza e tenuta mentale per gli azzurri che sono stati bravi a restare sul pezzo anche dopo il terzo parziale vinto dagli avversari. Quinto squillo in altrettante gare a conferma di un cammino impeccabile, chiuso a punteggio pieno con appena due set lasciati per strada. Sugli scudi nell'ultimo match della fase a gironi, Micheletto, Anzani e Pinali, migliori azzurri in campo.

Ora per l’Italia è tempo delle gare ad eliminazione diretta. La prima classificata del gruppo B incrocerà il cammino agli ottavi di finale contro la quarta del gruppo D, ovvero la Lettonia, che è riuscita a “beffare” in extremis l’Estonia. Appuntamento al 12 settembre per un match alla portata degli azzurri che però dovranno fare molta attenzione. Questa volta infatti la palla scotta e sarà vietato sbagliare per proseguire l'avventura continentale, e provare a togliersi delle altre soddisfazioni dopo la delusione della sconfitta contro l'Argentina alle Olimpiadi.