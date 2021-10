Italia campione d’Europa di football americano! Svezia battuta in casa, il tricolore sventola ancora La Nazionale di football americano si è laureata in Svezia campione d’Europa, battendo i padroni di casa con il punteggio di 41-14 e una prestazione quasi perfetta. Ennesima gioia per lo sport italiano, con il titolo continentale della squadra di Davide Giuliano, che torna nel Belpaese dopo 34 anni.

L'Italia è campione, ancora una volta. L'ennesima soddisfazione per lo sport azzurro arriva dalla Svezia, dove la Nazionale di football americano ha battuto i padroni di casa nella finale degli Europei. Un titolo continentale prestigioso per la squadra guidata da Davide Giuliano, che torna nel Belpaese dopo 34 anni. Prosegue dunque il magico momento per i nostri colori, che sembra davvero non avere fine. Dopo un'estate trionfale si continua dunque ad esultare.

"È tutto vero!!! È successo davvero!!! Campioni d'Europa!!!". Recita così il post publicato dalla Federazione Italiana Football Americano per celebrare il successo degli azzurri capaci di espugnare il campo dei padroni di casa della Svezia nella finale del torneo continentale. Una vittoria fortemente voluta quella del Blue Team di Davide Giuliano che dopo aver chiuso uno straripante primo tempo con il risultato perentorio di 34-0, ha gestito il vantaggio chiudendo 41-14. Si è così potuta scatenare la festa degli atleti italiani, dopo il proverbiale e correttissimo terzo tempo con gli avversari nordici.

Un successo che premia gli sforzi della Federazione e il lavoro di Davide Giuliano e dei suoi collaboratori, che si è presa una bella rivincita rispetto al 1995 anno in cui la nostra rappresentativa incassò la seconda sconfitta consecutiva in finale contro la Finlandia. Si chiude un ciclo trionfale iniziato nel 2016 quando la nostra nazionale ha vinto il girone di qualificazione giocatosi a Lignano Sabbiadoro. Nel 2019 poi l'accesso alla fase finale contro Austria e Svizzera, fino alla finale con la Svezia, dopo l'annullamento del penultimo atto contro la Francia (fermata dai tanti casi Covid). E ora a 34 anni dall'ultimo trionfo, ecco il terzo titolo continentale a conferma di un periodo memorabile per i nostri colori

