Conor McGregor mette una taglia su quest’uomo, lo deve trovare ad ogni costo: “Offro 50mila euro” Conor McGregor ha pubblicato un video di una telecamera a circuito chiuso su Instagram, sta cercando un uomo: “Contattatemi”.

A cura di Paolo Fiorenza

Conor McGregor è solito allietare i suoi 45 milioni di followers su Instagram con post che documentano i suoi allenamenti per tornare a combattere nell'ottagono dopo il grave infortunio rimediato nel match perso con Dustin Poirier nella scorsa estate. Le sessioni di sparring si alternano sui social a foto e video che documentano le serate nel suo pub, tra birra e whiskey di sua produzione.

Il pub Black Forge Inn a Dublino è ormai la seconda casa del 33enne lottatore di MMA e probabilmente era proprio lui che cercava chi nel gennaio scorso ha lanciato due molotov contro il locale. Sono passati tre mesi e le indagini non sono riuscite a scoprire identità e movente degli attentatori, il cui gesto fortunatamente non provocò danni. Ed allora ci pensa McGregor a cercare di smuovere le acque: l'irlandese ha pubblicato un messaggio in cui ha offerto 50mila euro in contanti a chiunque sia in grado di identificare un individuo che si aggirava vicino al suo pub la notte in cui è stato colpito dalle bottiglie incendiarie.

Dei testimoni affermavano di aver visto due persone su uno scooter vicino al locale. L'ex campione del mondo UFC ha pubblicato un video di una telecamera a circuito chiuso che mostra un individuo che cammina in un'area vicino al pub prima che si veda un bagliore e la persona si allontani in tutta fretta. Il filmato è datato 12 gennaio di quest'anno, la notte in cui il pub ha subìto l'attentato, e l'orario indica le 23:20.

Leggi anche Pistola puntata in faccia, la moglie del pugile pubblica i video della rapina shock

Un fotogramma del video che mostra un individuo allontanarsi dal pub di McGregor

McGregor si è dunque rivolto ai social per chiedere aiuto, promettendo una lauta ricompensa: "Ehi ragazzi! Ho una ricompensa di 50mila euro in contanti in tutte banconote da 100 fresche – ha scritto – Non hanno nessuna ruga. Sono per chiunque ci dica chi è questa piccola testa di pollo. La camminata, la corsa e la corporatura magra sono tutte molto distintive. Non verrà detto nulla, ma sarà fatto. Mi contatti chi può contattarmi. Non vedo l'ora di fare affari".

McGregor in seguito ha cancellato il messaggio – non prima che il video fosse visto 200mila volte – pubblicandone poi un altro in cui faceva capire che il suo appello aveva avuto successo: "Wow, è stato veloce. Grazie mille Buon Samaritano". McGregor ha acquistato il Black Forge Inn per 2 milioni di euro nel 2020 e successivamente ha speso un ulteriore milione di euro per rinnovare il locale. Di recente ha anche ottenuto un permesso per un ampliamento degli spazi nel retro del pub. Insomma ci tiene parecchio: guai a toccarglielo.