Si era preparato a lungo per poter partecipare alla maratona così quando si è accorto che aveva perso il numero di gara attaccato al petto durante la corsa è rimasto molto deluso perché costretto al ritiro dopo essere giunto a pochissimi chilometri dal traguardo. Una delusione che però si è trasformato in rabbia quando si è accorto che il suo nome e numero compariva tra gli arrivi e che nelle foto ufficiali erano associati a un altro uomo. È l'incredibile avventura di un 45enne atleta britannico che partecipava alla maratona di Londra, Jake Halliday, a cui un burlone buontempone ha pensato di rubare il numero, correre gli ultimissimi chilometri della gara e prendersi anche la medaglia.

A raccontare la sua storia un amico di volontario , il 51enne Peter Mowbray, che su Facebook ha scritto: "Lui e sua moglie Louise, 45 anni, stavano correndo la loro prima maratona domenica scorsa per una raccolta fondi benefica quando a circa 15 minuti dal traguardo dell'evento ha perso il numero". Poiché i corridori non sono autorizzati a partecipare senza numeri ufficiali, Jake quindi si è ritirato dopo aver percorso quasi 40 km sui 42 totali. La sorpresa qualche giorno dopo quando un amico gli ha fatto notare che il suo nome e numero con tanto di foto con la medaglia erano sul sito ufficiale della manifestazione. Peccato che quello in foto non era lui ma un impostore a torso nudo e col suo numero che sfoggia anche la medaglia. "Correre una maratona prende il sopravvento sulla tua vita, pensi all'addestramento, alla nutrizione, alla prevenzione degli infortuni, un'enorme quantità di tempo senza contare l'impegno per raccogliere fondi. "Vedere quest'uomo che sorride con la medaglia e prendersi tutta la gloria e il merito per il duro lavoro di qualcun altro mi ha reso arrabbiare molto" ha commentato il maratoneta derubato del numero.