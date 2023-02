Fiori sopra l’inferno, la prima puntata non delude agli ascolti tv Lunedì 20 febbraio in onda la seconda puntata di Fiori sopra l’inferno. I.

La nuova fiction di Rai1, Fiori sopra l'inferno, non delude le aspettative. Le avventure del commissario Teresa Battaglia, interpretata da Elena Sofia Ricci, ha esordito nella puntata di lunedì 13 febbraio con quasi 4.8 milioni di spettatori collegati. La fiction è tratta dalla saga di romanzi scritta da Ilaria Tuti e pubblicata da Longanesi. Vittoria netta sul Grande Fratello Vip, che su Canale 5 non supera il complessivo di 2.6 milioni di teste collegate.

Gli ascolti tv di lunedì 13 febbraio 2023

Gli ascolti tv di lunedì 13 febbraio 2023, nel dettaglio della prima serata di ieri sorridono a Rai1. La prima di puntata di Fiori Sopra l’Inferno – I Casi di Teresa Battaglia ha realizzato 4.748.000 spettatori netti per uno share complessivo pari al 25.5%. La puntata del 13 febbraio del Grande Fratello Vip, terminata con l'eliminazione di Attilio Romita, è stata vista da 2.676.000 spettatori netti per uno share complessivo del 19.8%. La nuova puntata di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino è stata vista da 1.393.000 spettatori netti pari all’8.4% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Presadiretta, in onda su Rai3, è stato visto da 970.000 spettatori netti per il 4.8% di share. La nuova edizione di Freedom – Oltre il confine, in onda su Italia 1, è stata vista da 765.000 spettatori netti per il 4.3% di share. Quarta Repubblica, in onda su Rete4, realizza una media di 619.000 spettatori netti per il 3.9% di share. Su La7 Propaganda Live Speciale ha invece raggiunto una media pari a 618.000 spettatori netti per un complessivo di share totale al 4.2%. Su Tv8 Eiffel è stata la preferenza di 201.000 spettatori netti per l'1% di share. Sul Nove Little Big Italy è la scelta di un totale complessivo di 297.000 spettatori netti per uno share complessivo pari all'1.8%.