Via Crucis 2023 con Papa Francesco in diretta tv, gli orari e dove vederla su Rai 1 e Tv2000 Come ogni anno, il 7 aprile 2023 e dalle ore 21 sarà possibile seguire la Via Crucis presieduta dal pontefice sia su Rai1 che su Tv2000.

A cura di Andrea Parrella

Anche quest'anno, in occasione del venerdì della settimana pasquale, andrà in onda la Via Crucis 2023 presieduta da Papa Francesco. Nonostante i recenti problemi di salute e il conseguente ricovero di alcune ore, il pontefice presenzierà regolarmente all'appuntamento con i fedeli, uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell'anno, che sarà possibile seguire sia in tv che in streaming.

Come ogni anno, anche quest'anno sarà possibile seguire l'evento tramite con Papa Francesco, che verrà trasmesso in diretta. La data del venerdì santo è il 7 aprile 2023 e dalle ore 21 sarà possibile seguire la Via Crucis sia su Rai1 che su Tv2000. La Via Crucis si svolgerà a Roma e sarà trasmessa in mondovisione, a disposizione di tutti i fedeli.

La via Crucis in diretta tv e streaming su Rai 1 e Tv2000

La diretta dell'evento di Rai1 sarà a cura del Tg1 e Rai Vaticano e sarà accompagnata dalla Telecronaca di Ignazio Ingrao, con la regia di Brunella Olivari e Cinzia Perreca. L'evento televisivo, che verrà trasmesso in contemporanea da Rai1 e dall'emittente controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana, verrà preceduto dalla Celebrazione della Passione del Signore che viene tenuta a partire dalle ore 17.00 presso la Basilica di San Pietro.

Gli orari della Via Crucis con Papa Francesco il venerdì Santo

Per quanto riguarda l'Italia, l'evento della Via Crucis verrà trasmesso nel consueto spazio di prima serata che si aprirà dalle ore 21 di venerdì 7 aprile e proseguire fino alle 22.30.

Le 14 stazioni della Via Crucis

La Via Crucis, come di consueto, seguirà il percorso delle 14 stazioni, fissate in questo numero dalla Chiesa nel 1731. Questo l’elenco: