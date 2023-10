Uomini e Donne cambia, Maria De Filippi apre alle adozioni di cani nel finale di puntata Maria De Filippi introduce una novità nel finale di ogni puntata di Uomini e Donne con l’operazione “Adotta un amico”, dando la possibilità ai telespettatori di adottare un cane.

A cura di Andrea Parrella

È nelle cose apparentemente più scontate, talvolta anche melense, che Maria De Filippi riesce ad entrare in empatia con il suo pubblico, una capacità che la rende un'autentica fuoriclasse nell'utilizzo della televisione come mezzo di comunicazione. Ennesimo esempio di questa dote è la scelta di promuovere l'iniziativa "Uomini e Donne Adotta un Amico", che dà ai telespettatori la possibilità di adottare un cane.

La puntata odierna del programma si è infatti chiusa con un breve segmento finale in cui De Filippi è comparsa, a sorpresa, nei corridoi degli studi Elios per spiegare perché, alla fine di ogni puntata del programma, si parlerà di cani:

“Chi è entrato almeno una volta in un canile non può non aver provato la sensazione di solitudine e di abbandono guardando un cane dietro a una gabbia. È per questo motivo che alla fine di ogni puntata di Uomini e Donne avrete la possibilità di cambiare la vita di uno dei cani che vedrete, ma soprattutto avrete la possibilità di darvi una gioia“.

In sottofondo la voce di Mr.Rain con la sua Supereroi, quindi il racconto della storia di Isotta: "Una cagnolina di piccola taglia di circa 5 anni… Quello che ha colpito gli operatori del canile è stata la sua incredibile voglia di amore e di affetto". Quindi le istruzioni al pubblico da casa per adottare, eventualmente, la cagnolina, con una raccomandazione: "La cosa importante è che qualora doveste decidere di chiamare abbiate davvero intenzione di prendervi cura di questi animali, questa è la cosa fondamentale. Chiamate solo se avete voglia e volontà di cambiare la vita di uno di loro".

Maria De Filippi aggiunge quindi un pezzo al suo programma più longevo e di maggior successo, colonna del pomeriggio di Canale 5. Un'iniziativa piccola, ma significativa, che si lega all'attenzione che la conduttrice ha sempre mostrato per il mondo dei cani. Nelle scorse stagioni anche C'è Posta per Te si chiudeva con le immagini di De Filippi e Saki, il suo Staffordshire Bull Terrier. Chissà che il segmento delle adozioni non si ampli, nel caso in cui la partecipazione del pubblico e i dati di ascolti dovessero raccontare di un particolare interesse da parte dei telespettatori.