Tu Si Que Vales batte Arena 60′ ‘70 ‘80 e… ‘90 agli ascolti tv con oltre 4milioni di spettatori Tu Si Que Vales conquista gli ascolti tv di sabato 24 settembre. Con 4.080.000 spettatori pari al 28.6% di share ha battuto Arena 60′ ‘70 ‘80 e… ‘90 che invece si è fermato a 3.063.000 spettatori pari al 19.2% di share.

A cura di Elisabetta Murina

Tu Sì Que Vales conquista il sabato sera

Sabato 24 settembre è andata in onda la seconda puntata di Tu Si Que Vales, lo show con Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Tra i momenti più significativi quello in cui il concorrente e artista Salvatore ha fatto infuriare Maria De Filippi, che gli ha subito risposto a tono: "Non stiamo qui a perdere tempo". Con le sue performance e siparietti divertenti, lo show ha catturato l'attenzione di 4.080.000 spettatori pari al 28.6% di share, conquistando così il sabato sera. Al secondo posto l'appuntamento musicale di Rai1, condotto da Amadeus in diretta dall'Arena di Verona, Arena 60′ ‘70 ‘80 e… ‘90, che ha conquistato 3.063.000 spettatori pari al 19.2% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 un doppio episodio di SWAT in prima visione ha catturato l’attenzione di 1.032.000 spettatori (5.7% si share) mentre I Croods, su Italia 1 ha intrattenuto 642.000 spettatori con il 3.7% di share. Su Rai3 Indovina chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 702.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete4 Kidnap è stato visto da 493.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7 Sotto il Segno del Pericolo ha interessato 515.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 Star Trek – Il futuro ha inizio è stato seguito da 245.000 spettatori con l’1.5% di share.