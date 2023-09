Tocca il sedere in diretta alla giornalista della tv spagnola, arrestato a Madrid Momento di follia in diretta alla televisione spagnola: un uomo ha palpeggiato la giornalista Isa Balado mentre era collegata in studio al programma “En boca de todos”. L’uomo è stato riconosciuto e arrestato dalla polizia.

La giornalista Isa Balado non credeva ai suoi occhi così come Nacho Abad, il conduttore della trasmissione "En boca de todos", una sorta di Vita in diretta in salsa spagnola. Un uomo le si avvicina alle spalle e le palpeggia il sedere. La telecamera stringe per evitare di mostrare l'uomo mentre la giornalista prosegue il servizio imbarazzata e in difficoltà. Il conduttore, da studio, si rende conto di quello che sta succedendo e chiede conferma alla giornalista, poi chiede di inquadrare l'uomo e avverte le autorità all'ascolto, sollecitando il riconoscimento. Dopo poco, infatti, è la stessa polizia ad annunciare il suo arresto attraverso i social.

Il fatto increscioso è successo in diretta

La giornalista ha dovuto interrompere la diretta per poi ritornare in collegamento. Quando da studio le hanno chiesto com'era la situazione, Isa Balado ha spiegato che l'uomo stava continuando a dare fastidio a tutte le donne che incontrava per strada. Nacho Abad, il conduttore, non poteva credere a quanto accaduto: "Mentre la nostra collega stava lavorando a un servizio in diretta, svolgendo senza sosta il suo lavoro, un idiota totale le ha toccato il culo. Abbiamo chiamato la polizia perché gli agenti devono agire subito. Speriamo di avere le immagini dell'arresto di questa persona inqualificabile". Arresto che, di fatti, è arrivato poco dopo.

L'arresto e la reazione del Governo

Poche ore dopo, è l'account della Policía Nacional a informare dell'arresto dell'uomo per aver molestato sessualmente la giornalista Isa Balado mentre si trovava in diretta tv. La storia è ovviamente diventato un caso nazionale in Spagna con la ministra delle pari opportunità spagnola, Irene Montero, che ha inviato solidarietà e appoggio incondizionato alla giornalista: "Quello che a tutti sembra normale, non deve esserlo più. Dobbiamo lavorare per garantire il diritto della libertà sessuale a tutte le donne. I palpeggiamenti non possono essere consentiti perché sono una violenza sessuale. Noi diciamo basta a questa impunità. Tutto il mio appoggio a Isa Balado. Solo sì e sì".