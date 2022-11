Sgarbi difende Montesano: “Inverosimile la squalifica per una maglia con la marca di un motoscafo” Secondo il sottosegretario alla Cultura, quella della Rai sarebbe stata una decisione ingiusta. “Non penso che nel contratto di Montesano ci sia scritto ‘Non puoi indossare la maglia che ti pare’”, spiega Sgarbi. “Inoltre è una massima di D’Annunzio scritta in epoca prefascista”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le Stelle 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella polemica sull’espulsione di Enrico Montesano da Ballando con le stelle, interviene anche Vittorio Sgarbi. Quella della Rai, che ha punito il concorrente per la maglietta incriminata con il simbolo della X Mas, secondo il sottosegretario alla Cultura è una decisione ingiusta e infondata.

Perché secondo Sgarbi la decisione della Rai sarebbe ingiusta

“Penso che la Rai dovrà risarcire Montesano”, spiega Sgarbi interpellato da Adnkronos. “Non si può espellere un concorrente di un programma televisivo perché indossa una maglia con una marca di un motoscafo con scritta una massima di D’Annunzio del 1918 che quindi ha una radice pre fascista, mi sembra inverosimile”. Il critico d’arte fa riferimento al motto d’annunziano connessa all’acronimo MAS, ovvero ‘Motoscafo antisommergibili’, che divenne il fiore all’occhiello della Marina militare fascista e che ebbe un ruolo centrale durante la Seconda Guerra Mondiale.

Secondo Montesano la maglietta era stata approvata dalla Rai

Dopo la polemica he ha portato alla sua squalifica dal programma, Montesano si è giustificato spiegando che la maglietta era stata indossata sia durante le prive che durante la registrazione, visionata dai rappresentanti Rai. “Non penso che nel contratto di Montesano ci sia scritto ‘Non puoi indossare la maglia che ti pare’”, prosegue Sgarbi. “Di fronte alla prova che poteva essere tagliata e che invece è stata mandata in onda, il problema diventa meramente giuridico. Non si può punire una maglietta”.