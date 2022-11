“Nadia Toffa parla con me”, la metafonista rivela i segni dall’Aldilà della giornalista de Le Iene

Si chiama Cristina Corrada e assicura di essere in contatto con Nadia Toffa direttamente dall'Aldilà. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Zona Bianca, il talk show di Rete 4. Lei, Cristina Corrada, è una metafonista che spiega il suo percorso: "Ho cominciato quando ho perso mia mamma e da subito ho iniziato a percepire delle energie. Da quel momento è iniziato un percorso". La metafonista ritiene di aver trovato un contatto con Nadia Toffa: "Non l'ho mai vista in tv, ma due giorni dopo la sua scomparsa, ho sentito pronunciare il suo nome".

Cristina Corrada spiega quello che le è successo nella sua vita, riconoscendo la difficoltà nel credere alle sue parole. Poi rivela il rapporto con Nadia Toffa che si è creato dopo la morte:

Io ho cominciato questo percorso perché volevo mettermi in contatto con mia mamma. Durante i mesi successivi alla sua dipartita, lei ha iniziato a dare dei segni. Ricevevo degli apporti, delle monete. Mentre camminavo per casa mi cadevano delle monete ai piedi, dei centesimi plasmati a mezz'aria. È stato complesso anche per me. Ho comunicato con lei per due anni. Per tutto questo tempo mi ha detto delle frasi che mi facevano pensare, poi parlando con una medium è emerso che Nadia in un’altra vita fosse stata mia sorella. Quando Nadia è andata nell’altra dimensione sapeva chi ero e che si poteva fidare di me.