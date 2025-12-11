La scaletta di Una Nessuna e Centomila, il concerto contro la violenza sulle donne: ospiti e canzoni a Napoli
Stasera, giovedì 11 dicembre, su Canale 5 alle 21.20 va in onda il concerto di Una Nessuna e Centomila, condotto da Fiorella Mannoia e Amadeus. Si tratta di un appuntamento registrato, visto che l'evento si è svolto lo scorso 25 settembre in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Tra gli ospiti che si sono esibiti, BigMama, Coez, Annalisa e molti altri. Lo scopo della serata è quello di sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. Di seguito la scaletta degli artisti, disposti non in ordine di apparizione.
La scaletta del concerto Uno Nessuna e Centomila
Tra coloro che si sono esibiti nel concerto di Una Nessuna e Centomila alcuni degli artisti più stimati del panorama musicale italiano, a cui si alterneranno anche intermezzi teatrali di Anna Foglietta e Veronica Gentili. Ecco la scaletta:
- ANNALISA: medley Bellissima + Piazza San Marco + Maschio
- COEZ: Qualcosa di grande
- COEZ, ANNALISA: La musica non c’è
- GIGI D’ALESSIO: Filume’
- GIGI D’ALESSIO, EMMA: Cu ‘mme
- GIGI D’ALESSIO, NOEMI: Non dirgli mai
- MALIKA AYANE, ERMAL META: Ricomincio da qui
- PAOLA TURCI, ANNA FOGLIETTA: Bambini
- MALIKA AYANE, PAOLA TURCI: Futura
- FIORELLA MANNOIA, PAOLA TURCI: Bocca di Rosa
- FIORELLA MANNOIA: Il peso del coraggio
- ARIETE, FRANCESCA MICHIELIN: L’ultima notte
- FRANCESCA MICHIELIN, ARIETE: L’amore esiste
- ERMAL META, BIGMAMA: Male più non fare
- BIGMAMA, GAIA: Fa strano (Lady Marmalade)
- GAIA: Chiamo io chiami tu
- FIORELLA MANNOIA, GAIA: La voglia la pazzia
- RKOMI: Il ritmo delle cose
- NOEMI, EMMA, RKOMI: Sono solo parole
- NOEMI, FIORELLA MANNOIA, BIGMAMA: L’Amore si odia
- FRANCESCO GABBANI, NOEMI: Un sorriso dentro al pianto
- FIORELLA MANNOIA, FRANCESCO GABBANI: medley Che sia Benedetta + Occidentali’s Karma
- ELISA, ELODIE: Together
- ELISA: gli ostacoli del cuore
- ELISA, BRUNORI SAS: Anche fragile
- BRUNORI SAS, FIORELLA MANNOIA: Canzone contro la paura
- ROSE VILLAIN, ANNALISA: Eva + Eva
- ROSE VILLAIN: Trasparente
L’evento contro la violenza sulle donne a Napoli
Anche quest’anno i protagonisti dell’iniziativa si sono ritrovati a Napoli con un messaggio chiaro: fermare i femminicidi e sostenere concretamente i centri che ogni giorno accolgono e aiutano le donne a uscire da situazioni di abuso. La mobilitazione ha già prodotto un risultato importante: grazie alla grande partecipazione in Piazza del Plebiscito e al contributo dei partner, sono stati raccolti 700.000 euro, destinati a 14 centri antiviolenza selezionati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila. In vista della messa in onda dell’evento, verrà attivato anche un numero solidale, così che chiunque possa continuare a donare e dare un ulteriore sostegno alle strutture impegnate sul territorio nella lotta contro la violenza di genere.