La scaletta di Una Nessuna e Centomila, il concerto contro la violenza sulle donne: ospiti e canzoni a Napoli

Giovedì 11 dicembre, su Canale 5 alle 21.20 va in onda il concerto di Una Nessuna e Centomila, l’evento che si è svolto lo scorso 25 settembre in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Tra gli ospiti, BigMama, Coez, Annalisa e molti altri. Ecco la scaletta degli artisti.

Stasera, giovedì 11 dicembre, su Canale 5 alle 21.20 va in onda il concerto di Una Nessuna e Centomila, condotto da Fiorella Mannoia e Amadeus. Si tratta di un appuntamento registrato, visto che l'evento si è svolto lo scorso 25 settembre in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Tra gli ospiti che si sono esibiti, BigMama, Coez, Annalisa e molti altri. Lo scopo della serata è quello di sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. Di seguito la scaletta degli artisti, disposti non in ordine di apparizione.

La scaletta del concerto Uno Nessuna e Centomila

Tra coloro che si sono esibiti nel concerto di Una Nessuna e Centomila alcuni degli artisti più stimati del panorama musicale italiano, a cui si alterneranno anche intermezzi teatrali di Anna Foglietta e Veronica Gentili. Ecco la scaletta:

ANNALISA: medley Bellissima + Piazza San Marco + Maschio

COEZ: Qualcosa di grande

COEZ, ANNALISA: La musica non c’è

GIGI D’ALESSIO: Filume’

GIGI D’ALESSIO, EMMA: Cu ‘mme

GIGI D’ALESSIO, NOEMI: Non dirgli mai

MALIKA AYANE, ERMAL META: Ricomincio da qui

PAOLA TURCI, ANNA FOGLIETTA: Bambini

MALIKA AYANE, PAOLA TURCI: Futura

FIORELLA MANNOIA, PAOLA TURCI: Bocca di Rosa

FIORELLA MANNOIA: Il peso del coraggio

ARIETE, FRANCESCA MICHIELIN: L’ultima notte

FRANCESCA MICHIELIN, ARIETE: L’amore esiste

ERMAL META, BIGMAMA: Male più non fare

BIGMAMA, GAIA: Fa strano (Lady Marmalade)

GAIA: Chiamo io chiami tu

FIORELLA MANNOIA, GAIA: La voglia la pazzia

RKOMI: Il ritmo delle cose

NOEMI, EMMA, RKOMI: Sono solo parole

NOEMI, FIORELLA MANNOIA, BIGMAMA: L’Amore si odia

FRANCESCO GABBANI, NOEMI: Un sorriso dentro al pianto

FIORELLA MANNOIA, FRANCESCO GABBANI: medley Che sia Benedetta + Occidentali’s Karma

ELISA, ELODIE: Together

ELISA: gli ostacoli del cuore

ELISA, BRUNORI SAS: Anche fragile

BRUNORI SAS, FIORELLA MANNOIA: Canzone contro la paura

ROSE VILLAIN, ANNALISA: Eva + Eva

ROSE VILLAIN: Trasparente

L’evento contro la violenza sulle donne a Napoli

Anche quest’anno i protagonisti dell’iniziativa si sono ritrovati a Napoli con un messaggio chiaro: fermare i femminicidi e sostenere concretamente i centri che ogni giorno accolgono e aiutano le donne a uscire da situazioni di abuso. La mobilitazione ha già prodotto un risultato importante: grazie alla grande partecipazione in Piazza del Plebiscito e al contributo dei partner, sono stati raccolti 700.000 euro, destinati a 14 centri antiviolenza selezionati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila. In vista della messa in onda dell’evento, verrà attivato anche un numero solidale, così che chiunque possa continuare a donare e dare un ulteriore sostegno alle strutture impegnate sul territorio nella lotta contro la violenza di genere.