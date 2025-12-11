Programmi tv
video suggerito
video suggerito

La scaletta di Una Nessuna e Centomila, il concerto contro la violenza sulle donne: ospiti e canzoni a Napoli

Giovedì 11 dicembre, su Canale 5 alle 21.20 va in onda il concerto di Una Nessuna e Centomila, l’evento che si è svolto lo scorso 25 settembre in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Tra gli ospiti, BigMama, Coez, Annalisa e molti altri. Ecco la scaletta degli artisti.
Segui ora Fanpage.it nel tuo feed di Google.
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Stasera, giovedì 11 dicembre, su Canale 5 alle 21.20 va in onda il concerto di Una Nessuna e Centomila, condotto da Fiorella Mannoia e Amadeus. Si tratta di un appuntamento registrato, visto che l'evento si è svolto lo scorso 25 settembre in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Tra gli ospiti che si sono esibiti, BigMama, Coez, Annalisa e molti altri. Lo scopo della serata è quello di sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. Di seguito la scaletta degli artisti, disposti non in ordine di apparizione.

La scaletta del concerto Uno Nessuna e Centomila

Tra coloro che si sono esibiti nel concerto di Una Nessuna e Centomila alcuni degli artisti più stimati del panorama musicale italiano, a cui si alterneranno anche intermezzi teatrali di Anna Foglietta e Veronica Gentili. Ecco la scaletta:

  • ANNALISA: medley Bellissima + Piazza San Marco + Maschio
  • COEZ: Qualcosa di grande
  • COEZ, ANNALISA: La musica non c’è
  • GIGI D’ALESSIO: Filume’
  • GIGI D’ALESSIO, EMMA: Cu ‘mme
  • GIGI D’ALESSIO, NOEMI: Non dirgli mai
  • MALIKA AYANE, ERMAL META: Ricomincio da qui
  • PAOLA TURCI, ANNA FOGLIETTA: Bambini
  • MALIKA AYANE, PAOLA TURCI: Futura
  • FIORELLA MANNOIA, PAOLA TURCI: Bocca di Rosa
  • FIORELLA MANNOIA: Il peso del coraggio
  • ARIETE, FRANCESCA MICHIELIN: L’ultima notte
  • FRANCESCA MICHIELIN, ARIETE: L’amore esiste
  • ERMAL META, BIGMAMA: Male più non fare
  • BIGMAMA, GAIA: Fa strano (Lady Marmalade)
  • GAIA: Chiamo io chiami tu
  • FIORELLA MANNOIA, GAIA: La voglia la pazzia
  • RKOMI: Il ritmo delle cose
  • NOEMI, EMMA, RKOMI: Sono solo parole
  • NOEMI, FIORELLA MANNOIA, BIGMAMA: L’Amore si odia
  • FRANCESCO GABBANI, NOEMI: Un sorriso dentro al pianto
  • FIORELLA MANNOIA, FRANCESCO GABBANI: medley Che sia Benedetta + Occidentali’s Karma
  • ELISA, ELODIE: Together
  • ELISA: gli ostacoli del cuore
  • ELISA, BRUNORI SAS: Anche fragile
  • BRUNORI SAS, FIORELLA MANNOIA: Canzone contro la paura
  • ROSE VILLAIN, ANNALISA: Eva + Eva
  • ROSE VILLAIN: Trasparente

L’evento contro la violenza sulle donne a Napoli

Anche quest’anno i protagonisti dell’iniziativa si sono ritrovati a Napoli con un messaggio chiaro: fermare i femminicidi e sostenere concretamente i centri che ogni giorno accolgono e aiutano le donne a uscire da situazioni di abuso. La mobilitazione ha già prodotto un risultato importante: grazie alla grande partecipazione in Piazza del Plebiscito e al contributo dei partner, sono stati raccolti 700.000 euro, destinati a 14 centri antiviolenza selezionati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila. In vista della messa in onda dell’evento, verrà attivato anche un numero solidale, così che chiunque possa continuare a donare e dare un ulteriore sostegno alle strutture impegnate sul territorio nella lotta contro la violenza di genere.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Giovanni Minoli: “Fazio mi avvertì della morte di mia madre, così la TV ha invaso il mio privato”
“La Rai? Non so più cosa sia, non c’è visione, salvo solo Splendida Cornice”
Sulle nuove generazioni: "Non mi conoscono? È un problema, un popolo che non ha memoria, non ha futuro"
Su Giorgia Meloni: "Commette un errore nel sottovalutare l'importanza globale della televisione"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views