Insieme di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada su Canale 5: la scaletta degli ospiti della prima puntata

Stasera, mercoledì 12 novembre, arriva in prima serata su Canale 5 Insieme, il nuovo varietà che segna il ritorno del binomio Gigi D’Alessio – Vanessa Incontrada. È la prima di tre serate evento, pensate per raccontare la musica e l’amicizia tra i conduttori e i loro ospiti. Tra questi, Giorgio Panariello, Francesco Cicchella e Claudio Santamaria.

Gli ospiti della prima puntata con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

La prima serata parte con un cast di ospiti che racconta perfettamente lo spirito del programma. Ci saranno Paolo Bonolis e Luca Laurenti, amici nella vita e simbolo di un’intesa televisiva che dura da decenni: con loro, Gigi e Vanessa troveranno il modo di scherzare, improvvisare e forse anche commuoversi. A portare la musica ci penseranno Emma e Stash, due generazioni diverse ma accomunate dalla stessa energia sul palco, mentre Eros Ramazzotti offrirà il momento più emozionante della serata, con una delle sue ballate che hanno fatto la storia della musica italiana. Non mancherà l’ironia di Giorgio Panariello e Francesco Cicchella, capaci di trasformare ogni sketch in una parentesi di leggerezza. E poi Claudio Santamaria, ospite inatteso ma perfettamente in linea con il tono dello show: sarà l’occasione per conoscerlo in una veste più intima, lontana dai ruoli da cinema.

Dove vedere in diretta streaming Insieme con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

La prima puntata di Insieme va in onda questa sera, mercoledì 12 novembre, alle 21:20 su Canale 5, ma sarà possibile seguirla anche in streaming su Mediaset Infinity, dove resterà disponibile gratuitamente anche dopo la messa in onda. Un appuntamento che riporta in tv lo spettacolo dal sapore autentico, quello che unisce musica e parola, amicizia e risate, e che – almeno per tre mercoledì – prova a ricordarci che sì, certe emozioni funzionano solo quando le si vive insieme.