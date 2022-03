Il Cantante Mascherato procede spedito verso la finale, gli ascolti tv premiano Milly Carlucci La semifinale dello show di Rai 1 totalizza uno share pari al 17.2% con 2.924.000 spettatori. Su Canale 5 la prima tv di Odio l’estate, l’ultimo film di Aldo Giovanni e Giacomo insieme a Maria Di Biase, porta a casa 2.951.000 spettatori con uno share del 15.8%.

A cura di Giulia Turco

Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci subisce poche oscillazioni rispetto ai suoi ascolti tv. La semifinale dello show di Rai 1, andata in onda venerdì 25 marzo ha totalizzato uno share pari al 17.2% interessando 2.924.000 spettatori, confermandosi il programma più visto della serata. Su Canale 5 è andata in onda la prima tv di Odio l'estate, l'ultimo film di Aldo Giovanni e Giacomo che era stato distribuito finora solo sulle piattaforme e che ha potuto contare sulla presenza di Maria Di Biase, tra i protagonisti dell'ultima stagione di Lol-Chi ride è fuori. Mediaset porta a casa 2.951.000 spettatori con uno share del 15.8%.

L'allungamento del Cantante mascherato

Gli ascolti di Rai 2 sono leggermente inferiori rispetto alla settimana precedente, quando Milly Carlucci aveva raccolto 2.970.000 spettatori (share 17,6%). Lo show delle maschere si conferma comunque come uno dei più amati del palinsesto Rai, grazie alla conduttrice tra i volti più amati dal pubblico, che migra senza dubbio nel format coreano una buona fetta di spettatori dal suo Ballando con le stelle, il suo prodotto più di successo. Un riscontro positivo che ha spinto la Rai verso la decisione di allungare le date del programma, come ha fatto sapere re la conduttrice che sarà in onda con Il Cantante Mascherato fino alla finale di venerdì 1 aprile, data in cui il direttore di Rai 1 Stefano Coletta aveva pensato inizialmente di collocare l’esordio di Ci vuole un fiore, nuovo show di Francesco Gabbani e Francesca Fialdini.

Gli ascolti sulle altre reti generaliste

N.C.I.S. su Rai 2 è stato seguito da 1.215.000 spettatori, pari al 5.3% di share, mentre la prima tv del film premio coreano Oscar Parasite su Rai 3 ha interessato 1.072.000 spettatori pari appena al 3.7% di share. Sulle reti Mediaset, Rete 4 ha raccolto 1.482.000 spettatori con Quarto Grado, totalizzando il 9.1% di share, mentre su Italia 1 si sono sintonizzati 1.072.000 spettatori pari al 5.3% per seguire Giustizia privata. Su La7 Propaganda Live registra 803.000 spettatori pari al 5.3%. Su Tv8 Quattro Matrimoni segna 296.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Fratelli di Crozza è visto da 1.235.000 spettatori (5.7%).