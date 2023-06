Francesca soffre per Manuel a Temptation: “Vai a riprenderla”, spunta l’ex fidanzato Edoardo Galella Dopo la pubblicazione del video presentazione di Manuel Maura e Francesca Sorrentino, è spuntato fuori il nome di Edoardo Galella, ex fidanzato di lei che è stato taggato numerose volte da alcuni amici. “Vai a riprenderti ciò che è tuo”, le parole di un utente. A Fanpage.it, il ragazzo ha preferito un no comment: “Non abbiamo più rapporti”.

A cura di Gaia Martino

Temptation Island è tornato dopo lo stop della scorsa estate e tra i protagonisti vede Francesca Sorrentino e Manuel Maura, la coppia insieme da due anni la cui relazione però è segnata da numerose rotture, tutte volute da lui. La 23enne nella prima puntata ha raccontato alle sue compagne d'avventura – le altre fidanzate – di non riuscire ad allontanarsi dal fidanzato nonostante le delusioni e i tradimenti, di cui è venuta a conoscenza soltanto ora, grazie al programma. Ma torniamo a pochi giorni fa: prima della messa in onda, il reality ha presentato le coppie attraverso i profili social ufficiali.

Edoardo Galella e il no comment a Fanpage.it

Tra i commenti del video di presentazione risalta il nome di Edoardo Galella, un ragazzo che è stato taggato numerose volte da diversi utenti social. Si tratta dell'ex fidanzato di Francesca. Un suo amico infatti scrive: "Vatti a riprendere ciò che è tuo". Contattato da Fanpage.it, Edoardo Galella ha specificato di non avere più rapporti con Francesca già da tempo essendosi lasciati diversi anni fa.

Chi è Edoardo Galella, il ragazzo citato nel video di Francesca e Manuel

Edoardo Galella è l'ex fidanzato di Francesca Sorrentino, attualmente nel villaggio delle tentazioni a Temptation Island, programma al quale ha preso parte con l'attuale compagno Manuel Maura. Nonostante gli amici lo esortino a tornare tra le braccia della giovane sostenendo che sarebbe lui l'uomo adatto a lei, non avrebbe intenzione di fare passi indietro. Contattato da Fanpage.it, Edoardo Galella ha infatti specificato di aver chiuso ogni rapporto con Francesca "da molto tempo", essendosi lasciati "diversi anni fa".

La storia di Francesca Sorrentino e Manuel Maura a Temptation Island

Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono presentati a Temptation Island perché attualmente la loro relazione si trova in una fase transitoria. Lui, agente di commercio 30enne, ha bisogno di capire cosa prova realmente per la fidanzata che, nel corso della relazione che va avanti da due anni, ha spesso lasciato e tradito. Nella prima puntata la 23enne ha spiegato di sentirsi intrappolata nella storia e di non riuscire ad allontanarsi da lui: "Io voglio essere lasciata perché non ho la forza di lasciarlo. Quando lui mi lascia e mi richiama, io mi sento appagata e io corro. Pensa la mente umana che ti fa", lo sfogo andato in onda.