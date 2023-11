Ermes Faccoli torna a Uomini e Donne per Ida Platano, lei: “Anche tuo fratello vuole conoscermi” Ermes Faccoli, dopo Roberta Di Padua, è tornato a Uomini e Donne per conoscere Ida Platano. Prima di scartarlo, la tronista lo ha bacchettato: “Tuo fratello è venuto nel mio salone per conoscermi. Mi ha anche parlato di te”. “Non lo sapevo”, la replica del corteggiatore.

Ida Platano nello studio di Uomini e Donne oggi, martedì 28 novembre, ha conosciuto nuovi corteggiatori. Tra questi anche Ermes Faccoli, ex volto di Ciao Darwin che ha già partecipato al programma come Cavaliere di Roberta Di Padua. Con l'ex Dama la frequentazione non è finita bene. Prima di essere scartato, la nuova tronista lo ha bacchettato: "Si è presentato tuo fratello nel mio salone, voleva conoscermi".

Il confronto tra Ida Platano e Ermes Faccoli

Dopo essersi posizionato davanti a Ida Platano, Ermes Faccoli si è presentato: "Ho 35 anni, quasi 36. Ti ho vista, siccome mi sei sempre piaciuta, ho scritto per conoscerti". La tronista ha così replicato: "Non sono interessata. Ma prima voglio dirti una cosa. Tu e tuo fratello volete conoscermi? Lui è venuto nel mio salone e mi ha detto che si sarebbe presentato da me, per conoscermi. Volete conoscermi insieme?". "Questa cosa non la sapevo" ha subito risposto il corteggiatore. "Mi ha parlato di te e mi ha detto che è tuo fratello" ha commentato a sua volta Ida Platano. "Ritenta, sarai più fortunato. Aspetta la prossima tronista. Che bella figura che hai fatto" ha così dichiarato Tina Cipollari.

Il botta e risposta con Roberta Di Padua

Roberta Di Padua, prima che Ermes lasciasse lo studio, lo ha così interpellato: "Sei tornato in un programma dove ti è stata negata la replica?". "Non ho potuto ribattere. Avrei voluto parlare sui tuoi giudizi su due spritz o sull'insalata. Mi hai catalogato così" ha così risposto il corteggiatore che per diverse settimane ha frequentato la Dama. "Escono da qua e subito fanno le interviste. Poi quando sono qui se la fanno sotto" ha replicato Roberta Di Padua. Ermes, a quel punto, ha però preferito lasciare lo studio. Ida Platano ha così scelto con chi iniziare una conoscenza: ha salutato i corteggiatori, eccetto Mario.