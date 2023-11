Elena D’Amario dopo la lite con Alessandra Celentano si sfoga: “Chi tanto sa tace” A pochi giorni dalla messa in onda della puntata, la ballerina torna a parlare via social di quanto accaduto in studio ad Amici con la Celentano. “Dalla parte del duro lavoro. Degli artisti generosi. Dalla parte di quelli che rispettano il sudore del prossimo”, ha scritto trovando l’appoggio di Lorella Cuccarini.

A cura di Giulia Turco

Elena D’Amario torna a sfogarsi contro Alessandra Celentano dopo la lite avvenuta in studio ad Amici, nella puntata andata in onda domenica 5 novembre. La ballerina è rimasta particolarmente ferita dalle parole dell’insegnante, con la quale ha un rapporto che dura da anni e che ha prima sminuito uno dei ballerini, poi ha preso le distanze dalla professionista tuonando anche contro di lei.

Lo sfogo social di Elena D’Amario

A pochi giorni dalla messa in onda della puntata, la ballerina torna a parlare via social di quanto accaduto in studio ad Amici con la Celentano. “Chi tanto sa tace, chi sa parla pochino, chi sa pochino tanto parla, chi nulla sa vuole insegnare, chi tutto sa insegna”, ha scritto a corredo del video dell'esibizione portata in scena insieme al ballerino. Le sue parole sembrano fare chiaro riferimento a quanto avvenuto con l’insegnante di danza, che ha denigrato il lavoro di Nicholas, allievo nella scuola. “Dalla parte del duro lavoro. Degli artisti generosi. Di quelli che riescono a riconoscere l’Arte e i successi altrui. Dalla parte di quelli che rispettano il sudore del prossimo. Dei colleghi che gioiscono e riconoscono il sacrificio e i progressi degli allievi, di tutti gli allievi. Coraggio e gentilezza sempre”, ha concluso. Il suo post ha trovato il pieno appoggio di Lorella Cuccarini, che ha lasciato un cuoricino tra i commenti.

La lite tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano ad Amici

Il casus belli tra le due è stata l’esibizione di Nicholas Borgogni, allievo di Raimondo Todaro per la classe di danza ad Amici. Nicholas si è esibito in una coreografia insieme ad Elena D’Amario, al termine della quale la Cleentano ha sbottato: “Non capisco cosa dovremmo dedurre da questa coreografia, se non che è predisposto e fa le prese”. La ballerina professionista ha subito preso le parti dell’allievo, sentendosi recapitare le accuse della professoressa. “Sei l’avvocato delle cause perse e lo hai dimostrato in questi anni. Asserisci cose che non stanno né in cielo né in terra. Non mi interessa quello che hai da dire”, ha tuonato, lasciando visibilmente turbata la ballerina.