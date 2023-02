Chi è Giovanni Carlos Iannuzzi, l’ironia di Tommaso Zorzi dopo C’è posta: “Non ha funzionato” Giovanni Carlos Iannuzzi è il preparatore atletico e bodybuilder della Marina Militare che si è presentato come corteggiatore di Tommaso Zorzi a C’è posta per te. “Se non ha funzionato è per lo stivaletto, non ci sono 20 cm che tengano”, ha commentato il giovane conduttore su Instagram dopo la puntata.

Giovanni Carlos Iannuzzi è il preparatore atletico e bodybuilder della Marina Militare che si è presentato come corteggiatore di Tommaso Zorzi a C'è posta per te. "Se non ha funzionato è per lo stivaletto, non ci sono 20 cm che tengano", ha commentato ironicamente il giovane conduttore di Drag Race Italia su Instagram dopo la puntata, "Rudy Zerbi mi passi il numero del vichingo se tra voi non ha funzionato?", ha concluso.

Il corteggiatore vichingo di Zerbi

Dopo la fine della relazione con il ballerino Tommaso Stanzani, che a Maria De Filippi è molto legato per via della partecipazione ad Amici, Tommaso Zorzi risulta essere single, a parte qualche fugace paparazzata in discoteca. Per questo motivo lo hanno ritenuto il ‘tronista' più adatto insieme agli altri single incalliti: Alessandra Celentano, Alessia Marcuzzi e Rudy Zerbi.

Perché Tommaso Zorzi ha ironizzato sui 20 cm

Il riferimento ai 20 cm è relativo a un momento dello sketch: Giovanni Carlos stava comunicando a Maria De Filippi e Luciana Littizzetto le sue misure e come ultimo parametro ha fornito quello dei genitali. Grande imbarazzo per Tommaso Zorzi smorzato dall'ilarità di Rudy Zerbi, che non ha ritenuto possibile il dato. "È dimostrabile?" e giù tutti a ridere. Anche Alessia Marcuzzi, seduta di fianco al vincitore del Gf Vip, si è trattenuta a stento.

I profili Facebook e Instagram Giovanni Carlos Iannuzzi

Le ricerche su Giovanni Carlos Iannuzzi conducono al profilo Facebook e al profilo Instagram, carichi di ricordi e foto del bodybuilder. Una descrizione su di lui riporta: "Il bodybuilder italiano si allena da più di 15 anni e lo fa da sempre per passione. Di lui dice: ‘Peso quasi 87 kg, mi piace stare in palestra, lavorare sul mio fisico e creare la mia visione. Non lo faccio per nient'altro che non sia la mia soddisfazione".

"Giovanni Carlos è stato sposato", la segnalazione in diretta

I profili social sono zeppi di foto di nudo e servizi fotografici in cui spicca la sua fisicità imponente. "Quello per Tommaso è uno del mio paese, parente di una cliente di mia mamma. È stato sposato e ha pure una figlia", ha scritto un'utente a Tommaso Zorzi dopo la puntata di C'è posta, scatenando la sua ironia con il commento: "Il mistero si infittisce".