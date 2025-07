Ascolti tv mercoledì 23 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Sister Act

La prima serata di ieri, mercoledì 23 luglio, ha offerto agli spettatori serie tv, film e programmi di intrattenimento. Rai1 ha trasmesso il film Sister Act, mentre Canale5 ha lasciato spazio alla quarta puntata di Temptation Island 2025, programma condotto da Filippo Bisciglia. Chi ha vinto agli ascolti tv, tutti i dati Auditel di ieri sera.

La sfida agli ascolti tv tra Temptation Island e Sister Act

Nella serata di ieri, mercoledì 23 luglio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island 2025. Il viaggio delle coppie, condotto da Filippo Bisciglia, è entrato sempre di più nel vivo: il fidanzato Simone ha baciato la single Rebecca, ma poi ha subito chiesto di tornare dalla fidanzata Sonia, Marco invece ha iniziato a correre dal suo villaggio a quello delle fidanzate per raggiungere Denise, dopo aver visto alcuni video sul suo conto. Il quarto appuntamento del programma è stato visto da 3.516.000 spettatori con uno share del 28.4%. Su Rai1 spazio invece al film Sister Act- Una svitata in abito da suora, ormai cult, che è stato visto da 1.876.000 spettatori pari al 13% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 la replica di Rocco Schiavone 3 ha intrattenuto 836.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia1 Chicago Med ha conquistato 626.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Il Caso ha segnato 696.000 spettatori (4.8%), mentre su Rete4 Zona Bianca ha totalizzato 596.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele ha raggiunto 585.000 spettatori e il 3.8%. Su Tv8 La maschera di Zorro ha ottenuto 338.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Mai Stati Uniti raduna 311.000 spettatori con il 2.1%.