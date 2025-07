“Andrea Delogu a Ballando con le Stelle”: l’indiscrezione sulla nuova edizione del programma di Milly Carlucci

Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2025 è ancora in via di definizione, ma un primo nome sembra già essere confermato: quello di Andrea Delogu. A riportarlo è Davide Maggio: “Ha deciso di metterci in gioco”.

Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2025 è ancora in via di definizione, ma un primo nome sembra già essere confermato: quello di Andrea Delogu. A riportarlo è Davide Maggio, che in anteprima anticipa la partecipazione della conduttrice alla ventesima edizione del programma di Milly Carlucci, in onda il prossimo autunno su Rai 1.

Andrea Delogu a Ballando con le Stelle 2025, l'indiscrezione

“Andrea Delogu farà parte del cast di Ballando con le Stelle 2025”, scrive Maggio, svelando che la presenza della conduttrice sarebbe già stata messa nero su bianco. Una scelta che sembra seguire il percorso dell’amica Ema Stokholma, che proprio sulla pista di Rai 1 ha trovato una nuova dimensione mediatica. “Forte dell’esperienza positiva dell’amica del cuore, anche Andrea ha deciso di mettersi in gioco”, si legge sul sito, sottolineando come il ballo non sia certo un territorio sconosciuto per lei. Delogu ha infatti debuttato in tv come ballerina nel corpo di ballo delle “letteronze” di Mai Dire Domenica.

Le incertezze sul resto del cast

Secondo quanto riportato, la partecipazione a Ballando potrebbe anche servire da trampolino per un altro progetto: La Porta Magica, il programma che Andrea Delogu conduce nel pomeriggio di Rai 2 e che Rai spera di rilanciare anche grazie alla visibilità del prime time del sabato sera.

A rallentare la chiusura del resto del cast, al momento, ci sarebbero le richieste economiche di alcuni potenziali concorrenti. “Le esose richieste di una concorrente in particolare starebbero costringendo la produzione a bloccare i contratti degli altri, per capire cosa resta in cassa”, scrive il giornalista. Ma su una cosa non sembrano esserci dubbi: Andrea Delogu ci sarà. E il suo ritorno sulla pista da ballo è già tra i momenti più attesi dello show.