Al GF Samira Lui critica gli ex Vip: “Non lavavano e cucinavano”, la replica di Antonella Fiordelisi Al Grande Fratello, Samira Lui e alcuni concorrenti hanno criticato il cast della scorsa edizione, composto esclusivamente da Vip. “Litigavano per le stesse cose”, “Gente che non aveva mai fato niente”, sono stati alcuni dei commenti. Antonella Fiordelisi, una delle protagoniste, ha replicato.

A cura di Elisabetta Murina

Alcuni dei concorrenti del Grande Fratello 2023 commentano il cast della scorsa edizione del reality, che è stato più volte criticato per il "trash" che ha generato, anche dallo stesso conduttore Alfonso Signorini. In particolare, in un video che circola sui social, si sentono Samira Lui, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi esprimere la loro opinione sugli ex vipponi. Chiamata in qualche modo in causa, in quanto una delle protagoniste dell'ultimo anno, Antonella Fiordelisi ha replicato. Ecco cosa ha detto.

Il commento sugli ex concorrenti del GF Vip

Ad affrontare l'argomento per prima, da quanto si vede nel video che circola su Twitter, è stata Samira Lui. L'ex volto de L'Eredità ha criticato i concorrenti Vip della scorsa edizione: "Litigavano sempre per le stesse cose: non volevano cucinare, lavare i piatti, sistemare".

A sostegno della sua visione sono intervenuti anche Giuseppe e Anita, che fanno parte dei cosiddetti Nip, quindi volti lontani dal mondo dello spettacolo. Il primo ha commentato: "Era gente che non aveva mai fatto niente. Hanno avuto sempre la mamma e il papà a casa che li lavavano". La ragazza ha invece concluso sottolineando le differenze con loro: "Ragazzi, secondo me erano persone molto diverse da noi".

La replica di Antonella Fiordelisi: "Sembrano finiti umili"

Antonella Fiordelisi, una delle protagoniste della scorsa edizione del reality, ha visto su Twitter il video e lo ha commentato. L'influencer, a lungo al centro di gossip per la sua storia (ormai finita) con Edoardo Donnamaria, nega di aver mai avuto discussioni per le faccende da fare nella Casa: "Comunque ho litigato per tutto ma non per i piatti". E conclude: "Mi sembrano finti umili alcuni".