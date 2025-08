Troppo sesso a Love Island, è l’edizione più esplicita di sempre: “Distribuiti più di 200 preservativi”

Love Island UK 2025 è stata una l'edizione più esplicita e spinta di sempre. Nel programma, la cui versione Italia è andata in onda su Discovery+ con la conduzione di Giulia De Lellis, un gruppo di ragazzi e ragazze vive in una villa con l'obbiettivo di trovare il vero amore. Due protagonisti degli episodi appena andati in onda in Inghilterra, Harrison Saolomon e Lauren Wood, hanno fatto sesso nel programma. I prodtturo av

Harrison e Lauren fanno sesso a Love Island UK: il video durante la notte

Una delle scene più chiacchierate sui social di questa ultima edizione di Love Island, che dimostra come sia stata una delle più esplicite degli ultimi anni, riguarda il calciatore Harrison Solomon e Lauren Wood. Come si vede in alcuni video, il 22enne ha fatto sesso con la ragazza durante la notte nella stessa stanza in cui dormivano anche i concorrenti. Prima dell'atto sessuale, si vede Harrison cercare un preservativo e poi chiedere all'amico Harry di passargliene uno. Gli spettatori hanno visto questo momento e poi il ragazzo infilarsi sotto le coperte.

"I produttori hanno dovuto ordinare più preservativi in questa edizione"

Stando a quanto riporta il Daily Mail, a dimostrare che la settima edizione di Love Island è stata la più esplicita di sempre, è il fatto che i produttori sono stati costretti a "fare scorta di preservativi" (oltre a quelli già disponibili) dopo appena pochi giorni di riprese. Non si ha un numero preciso, ma pare che ne siano stati distribuiti più di 200. "È da molto tempo che non c'è così tanta azione in camera da letto come quest'anno", ha anche fatto sapere una fonte al The Sun. E il direttore creativo del reality, Mike Spencer, ha precisato che non ci sarebbe stato nessun tipo di filtro negli episodi: "Dobbiamo mantenere lo show fresco ed entusiasmante. Se ci sarà del sesso, lo mostreremo".