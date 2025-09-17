Selvaggia Lucarelli fa la conta dei biglietti di Fedez: “Non c’è nessun sold out”

Selvaggia Lucarelli, attraverso la sua newsletter Vale Tutto, ha indagato sulla vendita dei biglietti del prossimo concerto di Fedez, il 19 settembre al Forum di Assago. Tutto nasce da una testimonianza di una ragazza sui social, Angela, che aveva acquistato tre biglietti che però non riusciva a rivendere. Un dettaglio che ha spinto la giornalista a indagare e scavare più a fondo.

Il "mancato sold out" nonostante fosse stato annunciato

Tutto inizia il 17 febbraio, quando Fedez annuncia il ritorno al Forum: "Non è stata una decisione, è stato un richiamo". Il giorno successivo arriva l'annuncio del presunto successo: "Sold out in poche ore il primo Forum con palco a 360°. Sono senza parole, grazie! Abbiamo aperto una seconda data". Selvaggia Lucarelli ricostruisce il tutto come al solito senza sconti e ricorda che a giugno, proprio Fedez rincarava la dose in tv, a Battiti Live: "Ho due date al Forum che sono praticamente soldout, anche la seconda e stiamo preparando lo show". Queste dichiarazioni, verificate da Selvaggia Lucarelli, raccontano una storia differente. A settembre, mentre la prima data risulta effettivamente sold out su TicketOne, per la seconda sono ancora disponibili tutte le tipologie di biglietti tranne una tribuna.

Selvaggia Lucarelli scopre la sparizione strategica della piantina

Il primo elemento anomalo che emerge dall'indagine di Selvaggia Lucarelli riguarda la scomparsa dell'opzione "Scelta in pianta" dal sito TicketOne. Questa funzione, disponibile normalmente per tutti gli eventi con posti numerati al Forum, permette di visualizzare esattamente quanti e quali posti sono ancora disponibili attraverso una mappa interattiva. Come verifica la giornalista, per tutti gli altri concerti al Forum – Modà, Mengoni, Venditti – la piantina è regolarmente presente. Per Fedez, invece, è misteriosamente sparita, rendendo impossibile determinare l'effettiva disponibilità dei posti rimasti.

L'indagine di Selvaggia Lucarelli si sposta poi su FanSALE, la piattaforma ufficiale di TicketOne per la rivendita di biglietti tra privati a prezzo di costo. Anche qui emergono anomalie. Per il concerto di Fedez manca il consueto banner che rimanda a FanSALE, presente invece per tutti gli altri eventi. Controllando direttamente la piattaforma, Selvaggia Lucarelli scopre che per la prima data "sold out" erano in vendita circa 1100 biglietti, quasi un decimo dell'intera capienza del Forum che può ospitare massimo 11.500 spettatori. Per la seconda data i biglietti disponibili su FanSALE erano circa 380, cifra significativa considerando che su TicketOne ne risultano ancora disponibili per quasi tutte le tipologie, come documenta la giornalista. Nel pomeriggio successivo, questi biglietti spariscono. Come nel caso di Angela, la ragazza che su Instagram aveva denunciato di non riuscire più a vendere i suoi biglietti, senza spiegazioni.

L'ipotesi di Selvaggia Lucarelli

L'analisi condotta da Selvaggia Lucarelli porta a conclusioni inequivocabili: "Al momento solo una cosa è certa: quello di Fedez è l’unico concerto senza piantina, senza banner di FanSALE sulla pagina di TicketOne e con biglietti ritirati da FanSALE tre giorni prima rispetto alle condizioni dell’offerta. Sorge il dubbio che dopo il caso degli stadi non proprio pieni, si volesse evitare di far sapere alla stampa e ai social che Fedez, dopo aver deriso Elodie, in un periodo in cui non si possono più regalare biglietti senza essere scoperti, non abbia riempito il Forum. Che non è San Siro, tra l’altro. (Elodie ha comunque avuto 40 000 spettatori, il Forum ne contiene parecchi di meno)".