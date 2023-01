“Sei incinta, non puoi bere in gravidanza”: bufera sulla giovane tiktoker napoletana La tiktoker napoletana posta una foto mentre beve in gravidanza, i fan: “Non dovresti bere”. E scoppia la polemica.

Si chiama Carmen Borriello e si è guadagnata i più recenti onori delle cronache per un post su Instagram celebrativo per il nuovo anno. Nel post, calice di vino bianco ghiacciato alla mano, brinda al futuro e parla col bambino che verrà: "Auguri a noi amore di mamma per questo nuovo anno insieme e per tutte le cose che avverranno. Brindiamo alla nuova vita insieme che ci aspetta,brindiamo che andrà tutto per il meglio,brindiamo alla felicità nostra,brindiamo al nostro 2023". Purtroppo, però, il post è stato commentato soprattutto in negativo dai tantissimi che hanno notato un comportamento scorretto da parte della tiktoker napoletana che si mostra spesso con un altro personaggio assai controverso, la famigerata Rita De Crescenzo.

Le critiche dei fan

Su Instagram, i fan non le hanno risparmiato critiche feroci: "Non puoi bere in gravidanza". Oppure: "Se continui a bere e brindare la vedo dura". Ma c'è anche chi ha provato a difendere la posizione della ragazzza: "Invece di dire sempre la stessa cosa, iniziate a farle gli auguri". Poi c'è chi fa notare: "Un mezzo bicchiere di vino una volta ogni tanto, si può fare". È arrivata anche la replica di Carmen Borriello.

La replica di Carmen Borriello

Carmen Borriello ha replicato ai suoi follower su Instagram. La replica, qui editata in italiano, è stata: "Non ho bevuto. Ho fatto semplicemente la foto. Lo so che non posso bere". Su Instagram, Carmen Borriello ha pubblicato anche la prima ecografia: "Gioia mia non sai quanto ti ho desiderato, ti amo da quel giorno che ho scoperto che ti aspettavo. Dio mi ha donato la cosa più bella e preziosa che mi potesse capitare, vita della mia vita ti difenderò da ogni male, ti darò il meglio di me stessa". Messaggi che sono andati in controtendenza con quella foto incriminata e che l'ha messa al centro delle critiche.