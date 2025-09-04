“Samira Lui è tutta rifatta”, la valletta de La Ruota della Fortuna interviene e fa chiarezza

Samira Lui in un post su Instagram ha deciso di fare chiarezza sui “ritocchini estetici” a cui si è sottoposta, dopo che in molti sui social l’hanno accusata di essere “tutta rifatta”. La valletta de La ruota della fortuna ha smentito di essere ricorsa alla chirurgia: “Esiste la pubertà e lo sviluppo”.

Samira Lui è la ‘valletta' più chiacchierata del momento. Ogni sera affianca Gerry Scotti nel game show di successo La ruota della fortuna, ed è finita al centro dell'attenzione mediatica nelle ultime settimane per dei presunti ritocchini a cui avrebbe fatto ricorso, stando al racconto social di vari utenti. Ieri sera, con un video postato sul suo profilo, la showgirl ha deciso di intervenire sulla vicenda per fare chiarezza. "Vi tolgo ogni dubbio, ho solo aumentato un po' il seno", le parole.

Samira Lui fa chiarezza sui "ritocchini" estetici

Con un video che comincia col virgolettato "sei tutta rifatta", frase a lei rivolta nelle ultime settimane, Samira Lui ha mostrato alcune immagini di sé di ieri – risalenti alla sua partecipazione a Miss Italia, nel 2017 – e oggi, aggiungendo la didascalia nella quale fa chiarezza: "Ciao vi tolgo ogni dubbio visto che sembrate molto interessati a riguardo". La valletta del game show di Gerry Scotti ha spiegato di non essersi mai sottoposta ad alcun intervento – "Filler e punturine comprese, ne sono terrorizzata" – se non quello al seno. "Anche se sembra una follia esiste la pubertà e lo sviluppo. Molto probabilmente qualche chilo in meno, sopracciglia più curate e folte e il trucco possono cambiarci!" ha continuato.

In un commento ha poi chiarito di non essere contraria alla chirurgia estetica, "ci tenevo solo a dire la verità", le parole.

Il successo con La ruota della fortuna dopo Tale e Quale Show e il GF

Samira Lui è entrata nel mondo del piccolo schermo nel 2017, quando partecipò a Miss Italia, dove si classificò terza. Negli anni successivi approdò all'Eredità, e nel 2022 arrivò il successo con Tale e Quale Show, talent al quale ha partecipato come concorrente. Dopo l'esperienza al Grande Fratello, durante la quale ha avuto modo di raccontare la sua storia, è arrivata la proposta per La ruota della fortuna: si occupa dei giochi del tabellone e dei piccoli quiz in studio per Gerry Scotti. All'inizio della nuova avventura, commentò: "Anche se è solo la partenza, un grazie speciale a Gerry da Mediaset per aver accettato questa sfida con coraggio e grande professionalità".