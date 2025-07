Rocìo Munoz Morales lo scorso maggio: “Io e Raoul siamo genitori fallibili ma abbiamo costruito una famiglia fatta d’amore”

Lo scorso maggio, Rocìo Munoz Morales è stata ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove si è ritrovata a parlare anche della sua famiglia costruita con Raoul Bova. In questi giorni, la notizia delle conversazioni tra l'attore e la giovane influencer Martina Ceretti è arrivata ovunque, sebbene l'attrice spagnola abbia ribadito di non essersi mai separata e di aver scoperto del flirt proprio dai giornali.

Rociò Munoz Morales parla della sua famiglia

Seduta sul divano dello show di Rai1, Rocìo Munoz Morales non ha esitato a parlare dell'atmosfera che si respira in casa sua, con le sue bambine e Raoul Bova, rispondendo a una domanda rivoltale da Caterina Balivo su come le sue figlie vedano i genitori, visto che sono personaggi famosi: "Loro amano la musica, le storie, il cinema, amano tantissimo disegnare, però per loro sono mamma Rocìo". L'attrice ha poi aggiunto:

Non lo so, siamo anche dei genitori che falliamo, che sbagliamo, non siamo due genitori perfetti, sicuramente due genitori che li amano alla follia e che hanno costruita una bellissima famiglia, fatta da grande amore, però per loro conta quello che vedono a casa, la mattina, il pigiama, la colazione.

La reazione di Rocìo Munoz Morales alle chat di Raoul Bova

Sulla coppia, ancor prima che scoppiasse lo scandalo, c'erano già insistenti voci di crisi, che volevano i due separati e non più conviventi da qualche tempo. Se l'attore, tramite il suo avvocato, ha confermato quelle che erano indiscrezioni dicendo che la loro storia si era conclusa, l'attrice ha invece affermato tutt'altro. Sempre tramite il suo legale, Rocìo aveva invece fatto sapere che non c'era stata alcuna separazione, per poi aggiungere: "È ferita e disgustata dalle chat e gli audio diffusi sul web, ora vuole proteggere le bambine".