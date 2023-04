Quentin Tarantino spiega perché le scene di sesso non sono ricorrenti nei suoi film ma i piedi sì Quentin Tarantino ha spiegato come mai nei suoi film non ci sono quasi per niente le scene di sesso e perché non prende sul serio l’ironia sul feticismo per i piedi che da sempre anima i commenti dei cinefili.

Quentin Tarantino è famoso per l'uso smodato di violenza e linguaggio forte nei suoi film, ma di certo non per le scene di sesso. Come mai le sue pellicole non le contemplano quasi per niente, a parte eccezioni come Jackie Brown e Bastardi senza gloria? Lo ha spiegato lui stesso nel corso di un'intervista al giornale spagnolo ARA: "È vero, il sesso non fa parte della mia visione del cinema. Ma la verità è anche che, nella vita reale, è una seccatura girare scene di sesso, tutti sono molto tesi".

Ha poi aggiunto che se avesse avuto l'esigenza di averla in una delle sue sceneggiature, l'avrebbe usata, ma fino ad oggi non gli è mai sembrato indispensabile: "A parte la sua natura un po' problematica nella realizzazione, se ci fosse mai stata una scena di sesso essenziale per la storia, l'avrei fatta, ma finora non è stato necessario".

La notizia non poteva non essere commentata sui social, sia dai fan delle prima ora che dai cinefili di tutto il mondo. L'ironia è nata subito intorno questa resistenza alle scene di sesso rispetto a quelle che prevedono la presenza dei piedi. A tal punto che lo stesso Brad Pitt, dopo aver vinto come miglior attore non protagonista ai SAG Awards per il suo ruolo in "C'era una volta… a Hollywood", prese in giro il feticista Tarantino: "Voglio ringraziare le mie costar, Leo, Margot Robbie, i piedi di Margot Robbie, i piedi di Margaret Qualley, i piedi di Dakota Fanning. Lo dico seriamente, Quentin ha separato più donne dalle loro scarpe rispetto alla TSA (Transportation Security Administration, un'agenzia goveranitva statunitense dedita al controllo degli aeroporti e al controllo della sicurezza dei passeggeri, ndr)".

Nel 2021, Quentin Tarantino affrontò questa passione per i piedi nudi nei suoi film in un'intervista a GQ: "Non la prendo sul serio. Ci sono molti piedi in molti buoni film di tanti registi. Ad esempio, prima di me, la persona accusata di feticismo del piede era Luis Buñuel. E Hitchcock ne è stato accusato e anche Sofia Coppola".