Perché Fedez e Chiara Ferragni avevano fretta di dirsi addio e hanno divorziato nel più breve tempo possibile

Era il 1 settembre 2018 quando Fedez e Chiara Ferragni si univano nel sacro vincolo del matrimonio in quel di Noto, nella Sicilia Orientale, dando il via a una lunga giornata di festeggiamenti, conclusasi in un luna park a tema amore. Da ieri, martedì 22 luglio, la loro unione si è dissolta anche dal punto di vista legale e il divorzio è stato reso ufficiale. Grande collaborazione perché tutto finisse prima possibile, tempi corti grazie all'accoglienza delle esigenze dell'altro e della cura per i rispettivi figli Vittoria e Leone.

"L'accordo", aveva spiegato l'avvocata della nota imprenditrice, Daniela Missaglia, "non prevede un contributo pecuniario di mantenimento per i figli, misura del tutto legittima cui la Signora Chiara Ferragni ha rinunciato privilegiando, con spirito conciliativo e con buon senso, il rapido raggiungimento di un'intesa, anche nel superiore e preminente interesse dei minori". "Nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall'influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo, hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell'interesse dei loro figli", avevano aggiunto i legali Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci. Tutti d'accordo, persino il maxi team di avvocati che da mesi stavano raccogliendo le briciole di questo matrimonio, tentando di contenere il rigurgito mediatico che qui e lì la separazione, inizialmente tutt'altro che pacifica, stava generando.

E se Totti e Blasi sono ancora in Tribunale a stabilire chi farà da baby sitter ai Rolex e quando, Fedez e Ferragni si sono detti addio. Finisce l'era di quei Ferragnez senza ripicche e accese battaglie legali, senza prove tese a oltraggiare e ferire, senza alcuna rivendicazione se non il benessere dei loro amati Vitto e Leo. Il documentario Prime Video sulla loro vita è ormai da teca web, qualcosa su cui planare con un sorriso, nel ricordo di episodi che volevano ribadire con forza che le difficoltà minano la coppia ma non la distruggono se quest'ultima è solida. Purtroppo la favola di questo amore non ha regalato il finale sperato e in breve tempo ha sgretolato l'immagine di famiglia felice che era stata somministrata a singole gocce ogni giorno nella narrazione social.

Si sono detti definitivamente addio Federico e Chiara, reduci da un biennio spaventoso, tra pandori avariati e tossiche separazioni lavorative, tempeste mediatiche che non sempre è stato facile arginare. Sono stati accusati di truffa sentimentale, di aver promosso un amore inesistente. Ferragnez a un certo punto non è stato solo l'unione di due nomi, ma il simbolo di qualcosa destinato a durare in eterno. O almeno non il tempo di sole due stagioni. Meglio del cinema ma pur sempre un’allucinazione collettiva.