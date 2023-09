La lacrima di Joaquin Phoenix per l’abbattimento dei maiali italiani: “Atto indegno” Joaquin Phoenix si scaglia contro l’abbattimento dei maiali in Italia per scongiurare la diffusione della peste suina africana. Secondo l’attore, si trattava di animali innocenti che erano stati giù sottoposti a misure di sicurezza: “Episodio vergognoso, i veterinari li hanno portati via senza compassione”.

A cura di Sara Leombruno

Joaquin Phoenix si scaglia contro l'abbattimento dei maiali italiani per scongiurare la diffusione della Peste Suina Africana. In un lungo post su Instagram, l'interprete di Joker si è schierato con l'associazione pavese Progetto Cuori Liberi: da giorni il loro rifugio era stato presidiato dagli animalisti per evitare l'abbattimento di una decina di maiali affetti da peste suina. Il 20 settembre, però, la polizia è intervenuta con le camionette per abbattere tutti gli esemplari, sia quelli contagiati che quelli ancora sani: "Quello che è successo è vergognoso e terrificante – ha detto Phoenix a proposito dell'accaduto – Tutti i maiali del santuario italiano sono stati uccisi dallo Stato e dalle autorità, i veterinari che dovrebbero salvare vite umane li hanno portati via senza compassione", ha detto l'attore, che è anche un attivista per i diritti degli animali e antispecista.

Il post di Joaquin Phoenix a supporto dell'associazione

Una lunga lacrima rossa e densa che gli scorre sul viso e i filmati registrati dai volontari per testimoniare quello che, secondo loro, è stato un atto indegno: il post di Poenix ha fatto in poche ore il giro dei social, raccogliendo commenti di supporto sia da parte di animalisti che non. Per scongiurare la diffusione della peste suina, nella sola provincia di Pavia sono stati abbattuti circa 34mila maiali. Un'iniziativa crudele e non necessaria secondo Phoenix, che per esprimere vicinanza all'associazione ha lanciato l'hashtag westandwithcuoriliberi: "È un giorno di lutto e di tristezza, questo atto disumano non deve rimanere in silenzio. Decine di furgoni della polizia per animali innocenti che avevano case e famiglie, che erano curati e amati. Il mio pieno sostegno a tutti coloro che per due settimane hanno difeso la vita e la libertà. Siamo con tutti voi!", ha concluso.

Il chiarimento dell'OIPA

Nei giorni scorsi era stata presentata da diverse associazioni un’istanza urgente per contrastare l'ordine di abbattimento dei maiali. Come recitato in un comunicato dell'OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), infatti, gli animali erano "perfettamente isolati, non destinati alla filiera alimentare, alcuni sani, altri portatori sani di PSA", sigla che sta per Peste Suina Africana. I maiali, si specificava, erano stati sottoposti a "severe misure di biosicurezza". I tentativi, però, non sono riusciti a evitare l'intervento delle forze dell'ordine, durante il quale tre animalisti sono rimasti lievemente feriti.

La risposta dell'associazione

L'Ats di Pavia, che aveva disposto l'intervento di abbattimento, si è difesa sostenendo che nessuno avesse sparato ai suini, essendo gli stessi già malati e morenti. In risposta, l'associazione Progetto Cuori Liberi ha condiviso dei video che contraddicono quanto sostenuto dall'Agenzia di Tutela della Salute: "Abbiamo la certezza che alcune autorità presenti ieri sostengono che i maiali erano tutti morenti. Il video che pubblichiamo, come potete facilmente constatare anche voi ascoltando l’audio e le urla che si sentono in sottofondo, è stato girato ieri durante l’irruzione. Crediamo che non serva aggiungere molto altro".