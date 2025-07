Ho parlato con Margot Robbie di Un Posto al Sole e del fatto che Whoopi Goldberg sarà nel cast

Nei giorni scorsi Margot Robbie è stata a Napoli, una visita in città in compagnia di suo marito Tom Ackerley di cui avevamo dato notizia in anteprima qui su Fanpage. La ragione della visita non propriamente turistica, ha fatto sì che sull'evento permanesse un velo di mistero fino all'ultimo minuto e anche quello successivo.

In verità Margot Robbie e Tom Ackerley sono passati da Napoli e Capri per una ragione commerciale, quella di promuovere un gin di loro produzione, cosa che ha reso impossibile un'intervista all'attrice che non vertesse esclusivamente su questo tema. Il giornalista di spettacolo che è in me non poteva tuttavia lasciarsi scappare l'occasione di incontrare l'attrice più quotata di Hollywood in questo momento, nel tentativo di trovare un piccolo spiraglio per raccontare una sfumatura di uno dei più noti personaggi del jet set internazionale.

All'evento di presentazione di Napoli Margot Robbie e Tom Ackerley si sono mostrati disponibili alla conversazione. Erano lì certamente per ragioni di interesse, ma l'impressione era che non fossero affatto ostili a digressioni ed escursioni estranee al territorio dei super alcolici, di cui si è comunque parlato perché è inevitabile chiedersi cosa spinga una coppia così, che ha fondato una casa di produzione cinematografica e che sembra essere travolta dalla passione per quella forma espressiva, ad investire in un'etichetta. La risposta è stata la sola parte prevedibile della chiacchierata: "Amiamo bere e abbiamo sempre bevuto molto, adoriamo il gin e ci siamo chiesti perché non provare questa cosa quando un amico ce lo ha proposto". Semplici e anche un po' banali, volendo, ma sinceri.

C'è stata un'escursione nel cinema, si è parlato della passione insana della coppia per i film italiani d'epoca, da Fellini a Mastroianni. Quando Margot Robbie ha citato "Divorzio all'italiana" gridando al capolavoro, ho percepito chiaramente che non si trattasse solo di una posa. La sensazione che deriva da una conversazione di pochi minuti è quella di avere a che fare con due persone sui 35 anni che, non dovendo più inseguire il successo e il benessere, tendono a goderselo con una certa naturalezza, di certo commisurata alle possibilità di cui godono. "Che film italiani ci consigliate?", hanno chiesto. Nominato Sorrentino, citato Bertolucci, si è arrivati a qualcosa di più recente e io mi sono permesso di indirizzarli su Edgardo Pistone e il suo recente "Ciao Bambino", perché in fondo siamo a Napoli e non avrebbe senso andare altrove. Un nome non semplice, Ackerley mi ha chiesto di scriverlo sul suo smarthone per memorizzarlo e mi piace pensare che un giorno Pistone possa incontrare Robbie e Ackerley ricordando di quella volta che qualcuno citò il suo primo film, aprendoli a una scoperta.

Ma a proposito di collegamenti ipertestuali, la sola, vera ragione di questo scritto leggermente egoriferito è quando è emerso il riferimento a Un Posto al Sole. Cosa c'entra con Margot Robbie? Tutto e niente, ma il collegamento c'è. Non tutti sapranno che la celebre soap napoletana nasce da un'intuizione dell'allora direttore Giovanni Minoli (lo ha raccontato in questa intervista a Fanpage di qualche tempo fa), ma soprattutto è ispirato a un celebre show televisivo australiano, Neighbours, che ha dato i natali artisti a tanti australiani poi diventati celebri, da Nathalie Imbruglia alla stessa Margot Robbie, che ci ha recitato per diversi anni a inizio carriera. Farle capire di essere legata a uno dei prodotti locali/nazionali più famosi d'Italia era imprescindibile per me, che vivo in simbiosi con la televisione da quando sono nato.

Il livello di sorpresa di Robbie davanti a questa rivelazione è diventato sconcerto quando le abbiamo raccontato che nei prossimi mesi, a recitare in Un Posto al Sole, ci sarà Whoopi Goldberg. Una notizia incredibile per noi giornalisti, quando la Rai lo ha annunciato, figurarsi per Margot Robbie che lo ha appreso durante una serata alcolica in un noto bar di Napoli, che un tempo era stato un negozio di antiquariato: "Mi state prendendo in giro? Whoopi Goldberg, vedo qualsiasi cosa in cui reciti". A questo punto, tocca solo attendere l'episodio di Un Posto al Sole in cui Margot e Whoopi reciteranno insieme.