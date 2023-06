Dentro i canili del findom: dove le donne riempiono di insulti gli uomini facendosi pagare Su Telegram, proliferano account del genere “findom”, la dominazione finanziaria, dove le donne utilizzano i propri iscritti come veri e propri “bancomat” o “mucche da mungere”: “Parlare gratis agli uomini mi disgusta. Non siete altro che dei portafogli umani per me”.

Lavorare con il sesso sta diventando un mestiere che nasconde livelli di complessità sempre maggiori. Di recente, è salita alla ribalta la storia di Maria Sofia Federico, ex stellina del Collegio che ora si dà al poliamore, ai video hard su OnlyFans oltre che a dichiarazioni sull'incesto che si trovano a creare dibattito dentro e fuori dalla rete. Ma nel mondo nascosto, ma mica poi tanto, del web c'è davvero di tutto. E anche di peggio. Come il mondo del findom, con cui è meglio andarci piano dato che il rischio di ritrovarsi sul lastrico è praticamente elevato. Cos'è il findom? Detta nella maniera più semplice possibile: dominazione finanziaria. È una derivazione del femdom, un mondo a sé rispetto al BDSM classico. Il concetto di base è l'idea della donna – una mistress – che domina l'uomo – uno slave. Quando questa dominazione comprende esclusivamente la materia finanziaria, allora, stiamo parlando di findom.

Su Telegram, proliferano account di questo genere dove le donne utilizzano i propri iscritti come veri e propri "bancomat" o "mucche da mungere". È il caso di un gruppo noto come "Il canile di Miss Elle Goddess" dove la mistress in questione dispone dei suoi utenti invitandoli a "pompare" soldi attraverso account elettronici. I messaggi sono espliciti e diretti: "È il tuo turno, cane! Entra nel canile!". Gli inviti sono a depositare soldi solamente per poter avere "l'onore" di parlare con la mistress perché "parlare gratis agli uomini mi disgusta. Non siete altro che dei portafogli umani per me". Miss Elle Goddess si presenta come una findomme napoletana di 26 anni, appassionata da 8 anni di BDSM e di tutto quello che gravita intorno a quel mondo:

Sono convinta che un essere naturalmente superiore come la Donna abbia tutto il diritto di sfruttare le risorse economiche e non, di beta consapevoli e coscienti della posizione in cui Madre Natura li ha messi al mondo. Entrando nel mio canale tenete ben presente: un rapporto Dom/sub non è un rapporto alla pari. Non è un dare e avere.

Il findom, così inteso, è probabilmente il simbolo più alto, non privo di derive socialmente pericolose, dell'emancipazione femminile nel mondo del sex working: "Il mio weekend, il tuo conto in banca", scrive la proprietaria del canale mostrando gli incassi del fine settimana per poi provocare: "Abbaiate più forte cagne, non vi sento".