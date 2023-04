Chiara Nasti è stata derubata: “In giro i trogloditi e gli zingari, compreranno solo medicine” L’influencer Chiara Nasti pubblica una Instagram story in cui lascia intendere di essere stata derubata. “In giro solo gli zingari e i trogloditi”, è l’invettiva, “Compreranno solo medicine”.

A cura di Stefania Rocco

L’influencer Chiara Nasti subisce un furto e reagisce male. Evidentemente alterata, la giovane ha pubblicato una Instagram story per condividere con i suoi follower quanto accaduto. Il suo è un racconto parziale. Lei stessa ammette di volere pensare all’episodio il meno possibile perché comprensibilmente infastidita dall'accaduto che l'ha vista, suo malgrado, coinvolta.

Il furto subito da Chiara Nasti

“Scusate l’assenza. In questi giorni non sono stata presentissima ma non mi sono successe cose bellissime”, ha dichiarato infastidita Chiara spiegando ai follower il motivo della sua assenza, “Ormai in giro ci sono i trogloditi, gli zingari che quello quello che prendono, ovviamente il karma esiste, e ne compreranno tutte medicine. Non ne voglio neanche parlare tanto le cose materiali si ricomprano”. Quindi ha aggiunto: “Mi dispiace dirlo ma è così, perché c’è gente di mer** in giro. Poi dopo mi è venuta febbre, sinusite, qualsiasi cosa. Però per fortuna arriveranno cose bellissime e quindi siamo strapositivi”.

Il matrimonio con Mattia Zaccagni

Tra le cose bellissime alle quali Chiara fa riferimento ci sono sicuramente le nozze all’orizzonte con il compagno Mattia Zaccagni, padre di suoi figli Thiago. L’influencer ha annunciato che il matrimonio sarà celebrato a giugno di quest’anno, a pochi mesi dalla nascita del figlio. Non ha condiviso ulteriori dettagli per il momento, ma è probabile che proprio attraverso il suo profilo Instagram l'influencer veicolerà le notizie collegate al giorno delle nozze. Nessun dettaglio nemmeno a proposito delle circostanze nelle quali si sarebbe consumato il presunto furto subito in queste ore, né l’ammontare del danno ricevuto. Nasti, dopo lo sfogo social, sembrerebbe avere già voltato pagina, pronta a concentrarsi sulle nozze imminenti che la vedranno protagonista.