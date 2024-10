video suggerito

Chiara Caselli contro Francesco Nuti, le reazioni: “Una donna che finge bene, un’attrice che recita male” Dopo l’intervista che Chiara Caselli ha rilasciato al Corriere della Sera, arrivano le reazioni dal mondo intellettuale: “Non abbiamo ancora capito se sia una donna che finge bene o un’attrice che recita male”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'intervista che Chiara Caselli ha rilasciato al Corriere della Sera, tirando in ballo Francesco Nuti, scomparso il 12 giugno 2023, non sono mancate le reazioni. L'attrice, oggi 56enne, aveva dichiarato: "La fiducia la riacquistai dopo l’incontro con Liliana Cavani. L’avevo persa durante OcchioPinocchio di Francesco Nuti. Un’esperienza devastante. Dico solo che, oggi, in un mondo in cui la mentalità rispetto agli abusi è profondamente diversa, Nuti avrebbe avuto una denuncia. Avevo 26 anni, ero giovane. Lui non c’è più e non voglio aggiungere altro". "E che altro vuoi aggiungere", ha scritto Luigi Mascheroni sul Giornale, "hai già detto tutto".

L'attacco contro Chiara Caselli

"Una volta alle attrici per stare in scena bastava che si dichiarassero di sinistra", punge il critico del Giornale. "Oggi – e ormai è un format, come Anna Falchi che ogni volta parla della storia con Fiorello in modo sgradevole, o Alba Parietti che ogni volta ripete che si è rifiutata a Berlusconi – devono denunciare una molestia, post mortem. Del decuius".

Per carità, hanno sicuramente ragione loro, e non possiamo non credere ai loro ricordi. Ma continuiamo a pensare che per fare giustizia di qualcuno bisogna arrivare un minuto prima di Dio. Dopo, morto il reo presunto, diventa presunta anche la vittima. E, per quanto riguarda Chiara Caselli, non abbiamo ancora capito se sia una donna che finge bene o un'attrice che recita male.

Chi è Chiara Caselli

Chiara Caselli è un'attrice che ha esordito al cinema nel 1989 con Francesco Maselli nel film "Il segreto". Ha lavorato con Michelangelo Antonioni nel film "Al di là delle nuvole" e con Liliana Cavani ne "Il gioco di Ripley" e in "Dove siete? Io sono qui". Con Dario Argento in "Non ho sonno" e con Pupi Avati negli ultimi tre film del maestro del cinema italiano.