Caso Fedez, Fabrizio Corona attacca Selvaggia Lucarelli che aveva scritto: "Se stai male, ti curi" Nel Falsissimo di Fabrizio Corona, nel quale l'imprenditore ha parlato delle condizioni di salute di Fedez a Sarà Sanremo e del suo amore per Angelica Montini, c'è anche un attacco pesante all'indirizzo di Selvaggia Lucarelli: "Cicciona, stron*a che vede solo cattiverie":

Fabrizio Corona nel suo Falsissimo ha attaccato anche Selvaggia Lucarelli. Lo ha fatto nel segmento dove spiega le condizioni di Fedez nella ormai celebre serata di Sarà Sanremo. Nel retroscena, l'imprenditore digitale avrebbe fatto chiarezza su Fedez e sul matrimonio con Chiara Ferragni, che sarebbe stato dall'inizio insidiato da un amore assai più grande per il rapper, ovvero quello per Angelica Montini. Poi l'attacco e gli insulti alla giornalista prossima conduttrice del DopoFestival: "Vede solo cattiverie, stro**a e cicciona!".

L'attacco di Fabrizio Corona a Selvaggia Lucarelli

Secondo Corona, la Rai aveva inizialmente previsto Fedez nel primo blocco dello show, ma ciò non sarebbe accaduto. Nel frattempo, una telefonata tra Fedez e Angelica Montini avrebbe agitato il rapper, che avrebbe poi confidato di aver assunto una boccetta di Minias, lasciando un messaggio per i figli in caso di conseguenze. Corona ha avvisato la madre di Fedez, che ha subito raggiunto il figlio, evitando di chiamare un'ambulanza per evitare scandali mediatici. Carlo Conti, informato dell'accaduto, avrebbe gestito la situazione con discrezione. A questo punto, Fabrizio Corona ricorda quello che aveva scritto Selvaggia Lucarelli in quelle ore:

Poi arriva la stron*a, la cicciona che cerca gli screenshot per la sua newsletter del ca**o che nessuno si legge. ‘L'ha fatto apposta!'. Secondo quella stron*a è tutto calcolato. Vede solo cattiveria e scrive: "Se stai male ti curi, non cerchi il palco perché il palco non cura". Questa è la merda che gira intorno al circo mediatico. […] Tanto e vero che lei sarà al DopoFestival perché Cattelan è incapace. L'unico modo per fare share è aspettare l'incontro tra questa signora e Fedez. Il Dopofestival sarà solo aspettare l'incontro tra questa signora e Federico Lucia.

Che cosa aveva scritto Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli era stata durissima dopo il clamore per come si era presentato Fedez a Sarà Sanremo: "Dopo tutto quello che è successo, quello che ha fatto, quello che è stato scritto, ancora non avete capito che si mette in modalità vittima per far parlare di sé quando si parla troppo poco di lui o quando non se ne parla come dice lui. O quando si parla di più di un suo competitor che di lui. Se stai male, ti curi non cerchi il palco". Insomma, Selvaggia Lucarelli aveva dato della vittima al rapper, che invece come mostrato da Corona stava affrontando le conseguenze dell'assunzione di una boccetta di Minias.