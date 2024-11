video suggerito

Alessia Fabiani: “Con Bettarini un flirt durante il matrimonio con Simona Ventura” Alessia Fabiani, protagonista di una serie di aneddoti a La volta buona di Caterina Balivo. Accompagnata dai suoi figli, i gemelli Kim e Keira, si racconta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È il momento di Alessia Fabiani, protagonista di una serie di aneddoti a La volta buona di Caterina Balivo. L'ex showgirl e attrice ha presentato in studio i suoi figli gemelli, Kim e Keira, nati dall'unione con l'ex compagno Fabrizio Cherubini. I due piccoli sono già due attori emergenti, apparsi già nel Pinocchio di Matteo Garrone. Il trio si è aperto in una serie di aneddoti e racconti frizzanti.

Le parole di Alessia Fabiani

Tra gli aneddoti del passato, che riemergono ogni volta che Alessia Fabiani ritorna in televisione, non manca mai quello del gossip che ha riguardato proprio la ex showgirl e Stefano Bettarini, l'ex calciatore di Venezia e Fiorentina. Nel 2001, i due ebbero un flirt che venne fuori durante la crisi matrimoniale con Simona Ventura. Dopo anni di smentite, poi le dichiarazioni. Sarebbe accaduto tutto un'unica volta, "un flirt di una notte". All'epoca, però, Bettarini era appunto sposato con l'attuale conduttrice di Citofonare Rai2.

Perché Alessia Fabiani ha chiamato i suoi figli Kim e Keira

Caterina Balivo ha chiesto ai due figli di Alessia Fabiani perché Kim e Keira. C'entra il cinema ovviamente. Parla prima Keira che spiega: "A mamma piaceva l'attrice Keira Knightley". Ovviamente Kim è un omaggio all'attore italiano Kim Rossi Stuart: "Io mi chiamo Kim perché a mamma e nonna piaceva Kim Rossi Stuart”. Poi Alessia Fabiani precisa: "Questi due nomi piacevano anche al loro padre, quindi è stato contento di darli a loro due". Caterina Balivo ha poi chiesto loro se vogliono continuare a recitare: "Mi diverto molto sul set, ma sono ancora piccola, quindi non è una risposta certa, magari cambierò idea più volte”, spiega la piccola Keira. Anche Kim dice la sua: "Io vorrei continuare a essere un attore, ma mi piace anche giocare a calcio, vorrei diventare un calciatore nel ruolo di centrocampista centrale”.