Annamaria Bernardini De Pace: "Alcuni vip non mi hanno pagata. Se non avessi fatto l'avvocato avrei fatto la soubrette" Annamaria Bernardini De Pace è una delle avvocate più note d'Italia. Tanti sono i vip che ha difeso in anni di carriera e da alcuni non è stata nemmeno pagata, come racconta in un'intervista in cui rivela che se non avesse fatto questo lavoro, avrebbe fatto la soubrette.

A cura di Ilaria Costabile

Annamaria Bernardini De Pace è senza dubbio una delle avvocate più note in Italia, specializzata in diritto di famiglia, ha difeso il fior fiore dei personaggi famosi in questi anni. In un'intervista rilasciata al settimanale Gente, racconta alcuni retroscena relativi a volti noti del mondo dello spettacolo, rivelando che se non avesse perseguito la strada della giurisprudenza, avrebbe fatto la soubrette.

Annamaria Bernardini De Pace e la passione per il suo lavoro

"Da quando ho iniziato a lavorare ho formato almeno 400 ragazzi, adesso in studio ne ho 26, per me sono tutti figli" è così che a 76 anni, Bernardini De Pace sintetizza la passione per il suo lavoro che porta avanti con dedizione da più di quarant'anni. Sebbene non siano mancati anche momenti difficili, come quando è stata vittima di minacce: "Mi sono occupata del problema della disforia di genere dell’ospedale Careggi di Firenze e da allora ricevo telefonate minatorie. Credo che dietro alla questione ci siano grandi interessi economici".

Dai vip che non l'hanno pagata alla velleità da soubrette

Il suo nome è stato spesso associato a processi di grande spessore mediatico in questi anni. Tra le cause note da lei seguite, la più recente è quella del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, poi lasciata successivamente e sulla quale, però, non si è voluta sbottonare:

Non parlo mai dei miei clienti. Parlo solo di quelli che non pagano. Nina Moric e Asia Argento non hanno pagato. Ci sono alcuni che pensano che io debba essere ripagata per accostare il mio nome al loro ma il mio nome è più lungo.

Tra i nomi noti che l'hanno scelta come difensore in cause importanti, spunta anche quello di Ornella Vanoni: "Sì, era il 1984 e vincemmo una causa da 300 milioni contro Berlusconi per via di una trasmissione andata in onda e per cui Ornella non era stata pagata. E poi Loredana Bertè". Ed è in questo frangente che si lascia andare anche ad una confessione: "Se non fossi stata avvocato avrei fatto la soubrette: avrei ballato e cantato ovunque come la Carrà e Cuccarini".