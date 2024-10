Vittoria Andena smentisce la frequentazione con Fedez: “Informazioni false, non lo conosco”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Non è Vittoria Andena la ragazza che starebbe frequentando Fedez. In queste ore Gabriele Parpiglia ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale il rapper avrebbe iniziato una "storia seria, comunicata a tutte le persone vicine a lui" con una ragazza mora, "nata nel '97 e laureata in fashion marketing con un master in fashion e merchandising". Dopo aver lanciato gli indizi, l'identikit sembrava ricadere sulla donna che Fedez segue su Instagram. Vittoria Andena, dopo essere stata citata da numerose pagine di gossip, ha smentito il rumors sulla sua vita privata con una IG story.

La smentita di Vittoria Andena

"Sono uscite delle notizie che mi accostano ad un noto personaggio pubblico. Preciso che io non conosco questa persona e, quindi, invito immediatamente a rimuovere e a smentire tali notizie dalle testate giornalistiche. Queste false informazioni ledono gravemente la mia privacy e la reputazione mia e della mia famiglia. In mancanza, provvederò ad agire nelle competenti sedi giudiziarie. Inoltre aggiungo che io non sono fidanzata con nessuno". Con queste parole Vittoria Andena ha smentito categoricamente la frequentazione con Fedez. La ragazza ha spiegato di non conoscere personalmente il rapper e di essere single.

Il silenzio di Fedez sui social

Intanto, di Fedez non c'è tratta sui social. Il rapper, dopo il dissing con Tony Effe e la canzone dedicata al matrimonio naufragato con Chiara Ferragni, Allucinazione collettiva, ha smesso di pubblicare contenuti sul suo profilo Instagram. In molti credono che il silenzio sia conseguenza degli arresti degli ultrà, in particolare quello di Luca Lucci, capo ultrà con cui il rapper ha parlato al telefono e la cui chiamata è stata intercettata. Fedez, inoltre, sta vivendo un momento delicato che riguarda la separazione da Chiara Ferragni: stando alle ultime parole dell'avvocato dell'imprenditrice digitale, i coniugi non hanno ancora trovato un accordo.