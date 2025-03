video suggerito

Pedro Pascal rompe il silenzio sul presunto flirt con Jennifer Aniston: “È stata una cena divertente” Pedro Pascal ha fatto chiarezza sulle voci che in questi giorni sono circolate sul presunto flirt tra lui e Jennifer Aniston. Qualche giorno fa i due sono stati pizzicati a cena insieme. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Pizzicati insieme fuori dal Tower Bar di West Hollywood con un'aria di complicità. Jennifer Aniston al fianco di Pedro Pascal ha fatto sognare i fan, convinti che fosse nata una nuova coppia. Gli indizi c'erano tutti, in passato erano comparsi mano nella mano sul red carpet e lo scatto dei giorni scorsi sembrava una conferma dei rumors sul flirt. A fare chiarezza sul gossip ci ha pensato la star di The Last Of Us e un insider vicino agli artisti.

Pedro Pascal fa chiarezza sul gossip del presunto flirt con Jennifer Aniston

Le foto di Pedro Pascal e Jennifer Aniston insieme a cena hanno infiammato i tabloid esteri, dove si ipotizzava una relazione tra i due. Già in quelle immagini, però, a far dubitare di un sentimento romantico la mancanza di gesti affettuosi o baci. In molti, però, avevano sottolineato l'aria di intesa tra gli attori. A fare chiarezza sulla natura del loro legame ci ha pensato Pedro Pascal che a Entertainment Tonight ha spiegato: "Jennifer ed io siamo ottimi amici. Ho cenato con lei sabato, ed è stata una divertente cena con Martini". Sfuma, quindi, l'ipotesi che tra loro possa esserci qualcosa in più. A confermare la versione, anche una fonte vicina a Page Six: "Non c'è nessuna storia d'amore tra Jennifer Aniston e Pedro Pascal. Si rispettano come artisti, ma è una relazione strettamente platonica e non si frequentano".

Jennifer Aniston e Pedro Pascal mano nella mano ai Critics Choice Awards

Se in tanti avevano creduto alla storia della liaison tra Pedro Pascal e Jennifer Aniston, il motivo è legato a un siparietto che li ha visti protagonisti lo scorso anno. Nel 2024, infatti, entrambi hanno partecipato ai Critics Choice Awards e sul red carpet dell'evento i due si presero per mano. "Oh mio Dio" commentò Aniston. Poco dopo la star di The Morning Show propose al collega di partecipare alla serie tv. "Chiedimelo subito" rispose lui.