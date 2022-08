Megan Fox e Kourtney Kardashian dopo le foto audaci in bagno: “Dovremmo aprire Only Fans?” Una serie di scatti in versione “polaroid” condivisi sui social di Megan Fox che immortalano le due bellissime dello star system hollywoodiano in pose provocanti per il brand di abbigliamento di Kardashian.

A cura di Giulia Turco

Kourtney Kardashian e Megan Fox posano insieme in una serie di scatti provocanti per la campagna pubblicitaria di SKIMS, il brand di abbigliamento fondato dalla star dei reality americani e Jens Grede. “Dovremmo avviare Only Fans?”, chiede Kourtney Kardashian nella didascalia delle foto postate sui loro profili Instagram, che hanno già diviso l'opinione dei fan sulle due star.

Megan Fox ha già posato in topless per Kourtney Kardashian

È un servizio fotografico decisamente audace quello messo in piedi da Kim Kardashian e Megan Fox. Scatti in versione “polaroid” che immortalano le due bellissime dello star system hollywoodiano in pose provocanti che tuttavia hanno un precedente in una passata collaborazione. Già nel 2021 infatti Fox aveva accettato di posare in topless per il brand di abbigliamento di Kim Kardashian e aveva rivendicato il suo diritto ad esprimere la sua femminilità attraverso i canoni della moda: “Adoro il fatto che SKIMS capisca davvero cosa vogliono indossare le donne e che vogliano sentirsi sexy, sicure di sé e responsabilizzate”, aveva spiegato l’attrice con un comunicato stampa dopo aver scaldato l’opinione pubblica con i suoi scatti.

La reazione dei fan all'ipotesi Only Fans per il duo Fox Kardashian

Il post sui social ha scatenato una certa sorpresa sfociata in commenti da parte dei fan che hanno immaginato il potenziale successo di una pagina di Only Fans gestita dalle due star. “Megan Fox e Kourtney Kardashian sono le uniche per le quali pagherei”, scrive qualcuno. Altri sono convinti che lo shooting sia parte di una vera e propria strategia finalizzata a tastare il terreno e capire se lo sbarco delle due star sulla piattaforma di contenuti a pagamento potrebbe davvero funzionare: “Meghan Fox sta chiedendo ad Instagram se lei e Kournety Kardashian dovrebbero aprire Only Fans. La risposta è NO”, scrive qualcun altro in segno di disapprovazione. Fatto sta che le due dive sembrano essere particolarmente in sintonia: "Siamo così carine", scrive la star dei reality tra i commenti. Entrambe, per altro, sono in tempi di nozze visto che Kardashian ha sposato Trevis Barker lo scorso maggio a Portofino e Megan Fox ha ricevuto la proposta da Machine Gun Kelly lo scorso gennaio.